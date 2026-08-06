La saga legata al futuro di Rafael Leao continua ad animare le giornate del mercato rossonero. Se da un lato Amorim cerca di mostrare un volto compatto, lavorando a fari spenti per convincere l'esterno a rimanere, dall'altro lato il mercato ci racconta una storia diversa. A far chiarezza su quanto sta accadendo è stato l'esperto di mercato Matteo Moretto, intervenuto sul canale YouTube di Fabrizio Romano per fornire ulteriori dettagli sulla situazione.

Milan, Leao in Turchia? Parla Moretto

“Quello di Leao è un tema che ci accompagnerà non voglio dire fino alla fine del mercato, perché comunque il Milan non penso che arrivi a portare avanti questa telenovela così a lungo, però sicuramente il Milan anche se di facciata sta provando a ricucire e convincere Leao a restare, c’è un dialogo costante con Amorim e Leao, ma in realtà dietro le quinte il mercato continua a muoversi. Il club che negli ultimi giorni ha mosso dei passi concreti, dimostrando non solo a parole ma anche a fatti che Leao è uno degli obiettivi principali è il Galatasaray."

Nelle ultime settimane i segnali più concreti e decisi sono arrivati dalla Turchia. dopo i primi sondaggi del Fenerbahce, ad aver mosso i passi più concreti è stato ildimostrando quanti Leao sia in cima alla lista dei desideri.

Il club di Istanbul infatti, ha fatto chiaramente intendere all'entourage del calciatore la possibilità di garantire uno stipendio di primissimo livello al numero 10. Tuttavia, il nodo principale resta l'intesa tra le due società:

"Il Gala ha fatto capire al giocatore di arrivare ad offrire uno stipendio molto importante. Ma serve chiaramente l’accordo tra club. Valeva per il Fenerbahce e vale per il Galatasaray: il Milan non scende dai 50-60 milioni di euro di valutazioni. Ad oggi tutte le altre proposte che possono arrivare sono prontamente declinate, e il Milan cerca un trasferimento a titolo definitivo, al massimo un prestito con obbligo a facili condizioni. Ad oggi il Gala insiste, spinge, insiste, preme, va forte sul giocatore ma deve trovare un accordo con il Milan”.