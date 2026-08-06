Il Milan ha inserito Djed Spence tra i profili sotto osservazione per rinforzare la rosa. Stando a quanto riferito dal quotidiano britannico ‘The Sun’, il club rossonero starebbe provando ad inserirsi nella corsa all'esterno destro classe 2000 di proprietà del Tottenham. La dirigenza avrebbe ricevuto il via libera da Ruben Amorim, considerato un ammiratore del laterale inglese.

Calciomercato, Milan su Spence: chi è e come gioca

è un laterale moderno che gioca prevalentemente sulla corsia di destra. Abile in entrambe le fasi, il classe 2000 fa di corsa, intensità e forza fisica le sue qualità principali. Nelappena terminato, il giocatore si è imposto comedi Thomas Tuchel, scavalcando nelle gerarchie il favorito

Ecco alcune statistiche interessanti di Spence nella stagione 2025/2026 con la maglia del Tottenham:

30 partite giocate

partite giocate 2.056 minuti in campo

minuti in campo 27 duelli vinti su 44

duelli vinti su 28 falli

falli 882 passaggi

La richiesta del Tottenham

La concorrenza di Liverpool e Inter

Ilavrebbe aperto alla possibile cessione di, a patto che le proposte in entrata siano ritenute soddisfacenti dalla dirigenza. Secondo il ‘The Sun’ Gli ‘Spurs’ valuterebbero il cartellino del laterale inglese, forti di un contratto valido fino al 30 giugno 2029Su, però, si registra una concorrenza di altissimo livello. Ilsegue il giocatore da tempo e starebbe continuando a monitorare con forte interesse ogni sviluppo per tentare l'affondo. I ‘Reds’ potrebbero garantire al classe 2000 unrispetto a quanto non potrebbe fare il. A metà luglio si erano registrati contatti anche con, pista poi raffreddata ma che secondo il quotidiano inglese potrebbe riaprirsi. I rossoneri restano alla finestra in attesa, anche se, per ora, sembrano indietro rispetto alla concorrenza.