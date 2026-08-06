Il Milan mette gli occhi su Djed Spence, laterale inglese classe 2000: il Tottenham fissa il prezzo, ma attenzione alla concorrenza
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Il Milan ha inserito Djed Spence tra i profili sotto osservazione per rinforzare la rosa. Stando a quanto riferito dal quotidiano britannico ‘The Sun’, il club rossonero starebbe provando ad inserirsi nella corsa all'esterno destro classe 2000 di proprietà del Tottenham. La dirigenza avrebbe ricevuto il via libera da Ruben Amorim, considerato un ammiratore del laterale inglese.
Calciomercato, Milan su Spence: chi è e come giocaSpence è un laterale moderno che gioca prevalentemente sulla corsia di destra. Abile in entrambe le fasi, il classe 2000 fa di corsa, intensità e forza fisica le sue qualità principali. Nel Mondiale appena terminato, il giocatore si è imposto come titolare nell’Inghilterra di Thomas Tuchel, scavalcando nelle gerarchie il favorito Reece James.
Ecco alcune statistiche interessanti di Spence nella stagione 2025/2026 con la maglia del Tottenham:
- 30 partite giocate
- 2.056 minuti in campo
- 27 duelli vinti su 44
- 28 falli
- 882 passaggi
La richiesta del TottenhamIl Tottenham avrebbe aperto alla possibile cessione di Spence, a patto che le proposte in entrata siano ritenute soddisfacenti dalla dirigenza. Secondo il ‘The Sun’ Gli ‘Spurs’ valuterebbero il cartellino del laterale inglese tra i 35 e i 40 milioni di euro, forti di un contratto valido fino al 30 giugno 2029
La concorrenza di Liverpool e InterSu Spence, però, si registra una concorrenza di altissimo livello. Il Liverpool segue il giocatore da tempo e starebbe continuando a monitorare con forte interesse ogni sviluppo per tentare l'affondo. I ‘Reds’ potrebbero garantire al classe 2000 un ingaggio superiore rispetto a quanto non potrebbe fare il Milan. A metà luglio si erano registrati contatti anche con l’Inter, pista poi raffreddata ma che secondo il quotidiano inglese potrebbe riaprirsi. I rossoneri restano alla finestra in attesa, anche se, per ora, sembrano indietro rispetto alla concorrenza.
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