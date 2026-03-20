Calciomercato Milan, continua la stagione dei rossoneri. Siamo ormai dentro la fase finale del campionato e il club potrebbe decidere di intervenire per rinforzare la rosa in vista della prossima stagione. Allegri, infatti, potrebbe avere bisogno di altri giocatori in reparti specifici per cercare di raggiungere gli obiettivi che dirigenza e allenatore si prefisseranno prima dell'inizio del prossimo campionato. Ecco le ultime novità. PROSSIMA SCHEDA