Calciomercato Milan, continua la stagione dei rossoneri. Siamo ormai dentro la fase finale del campionato e il club potrebbe decidere di intervenire per rinforzare la rosa in vista della prossima stagione. Allegri, infatti, potrebbe avere bisogno di altri giocatori in reparti specifici per cercare di raggiungere gli obiettivi che dirigenza e allenatore si prefisseranno prima dell'inizio del prossimo campionato. Ecco le ultime novità. PROSSIMA SCHEDA
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Calciomercato Milan, si punta uno dei nuovi talenti della Serie A. Ecco il profilo per l’attacco
Calciomercato Milan, Tare e la dirigenza rossonera potrebbero essere alla ricerca di talenti per l'attacco. Occhio all'obiettivo dalla Serie A. Il punto per l'estate
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