Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN partite convocati squalificati Cremonese-Milan, ecco la lista dei convocati diramata da Nicola

CREMONESE-MILAN

Cremonese-Milan, ecco la lista dei convocati diramata da Nicola

Cremonese-Milan, ecco la lista dei convocati diramata da Nicola
Cremonese-Milan, ecco i grigiorossi convocati da mister Davide Nicola per Cremonese-Milan, sfida valida per la 27ª giornata di Serie A
Emiliano Guadagnoli
Emiliano Guadagnoli Redattore 

Il Milan domani è pronto a sfidare la Cremonese. Ecco le probabili formazioni. CREMONESE (3-5-2): Audero, Terracciano, Ceccherini, Luperto; Zerbin, Thorsby, Bondo, Maleh, Pezzella; Vardy, Bonazzoli. Allenatore: Nicola. MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, De Winter, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Modric, Rabiot, Bartesaghi; Leão, Pulisic. Allenatore: Allegri. Di seguito ecco i convocati ufficiali della squadra di casa. Ecco le scelte dell'allenatore Davide Nicola per la sfida di domani alle 12:30.

LEGGI ANCHE: Bomba di Romano: "Il Milan in trattativa molto avanzata per André". I dettagli>>>

(fonte: uscremonese.it) - Ecco i grigiorossi convocati da mister Davide Nicola per Cremonese-Milan, sfida valida per la 27ª giornata di Serie A Enilive 2025/26 in programma domenica 1° marzo alle ore 12.30 allo “Zini”. Assenti Baschirotto e Moumbagna.

LEGGI ANCHE

PORTIERI

1 Audero, 16 Silvestri, 69 Nava

DIFENSORI

5 Luperto, 15 Bianchetti, 23 Ceccherini, 24 Terracciano, 30 Faye, 55 Folino

CENTROCAMPISTI

2 Thorsby, 3 Pezzella, 4 Barbieri, 7 Zerbin, 22 Floriani Mussolini, 27 Vandeputte, 29 Maleh, 32 Payero, 33 Grassi, 38 Bondo

ATTACCANTI

9 Djuric, 10 Vardy, 90 Bonazzoli, 99 Sanabria

Leggi anche
Milan, Rabiot a rischio derby. Allegri ha già deciso cosa fare contro la Cremonese
Non solo Rabiot: per il Milan ci sono altri due giocatori a rischio squalifica

© RIPRODUZIONE RISERVATA