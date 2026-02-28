Cremonese-Milan, ecco la lista dei convocati diramata da Nicola

Cremonese-Milan, ecco i grigiorossi convocati da mister Davide Nicola per Cremonese-Milan, sfida valida per la 27ª giornata di Serie A
Il Milan domani è pronto a sfidare la Cremonese. Ecco le probabili formazioni. CREMONESE (3-5-2): Audero, Terracciano, Ceccherini, Luperto; Zerbin, Thorsby, Bondo, Maleh, Pezzella; Vardy, Bonazzoli. Allenatore: Nicola. MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, De Winter, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Modric, Rabiot, Bartesaghi; Leão, Pulisic. Allenatore: Allegri. Di seguito ecco i convocati ufficiali della squadra di casa. Ecco le scelte dell'allenatore Davide Nicola per la sfida di domani alle 12:30.
(fonte: uscremonese.it) - Ecco i grigiorossi convocati da mister Davide Nicola per Cremonese-Milan, sfida valida per la 27ª giornata di Serie A Enilive 2025/26 in programma domenica 1° marzo alle ore 12.30 allo “Zini”. Assenti Baschirotto e Moumbagna.