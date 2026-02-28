Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN calciomercato news calciomercato Milan, primo colpo di mercato in arrivo. Romano: “Trattativa avanzata per André”

CALCIOMERCATO MILAN

Milan, primo colpo di mercato in arrivo. Romano: “Trattativa avanzata per André”

Calciomercato Milan, Romano: 'Trattativa molto avanzata per André'
Il giornalista Fabrizio Romano svela il possibile primo colpo di calciomercato del Milan: trattativa avanzata per il centrocampista André. I dettagli da 'YouTube'
Emiliano Guadagnoli
Emiliano Guadagnoli Redattore 

Calciomercato Milan, i rossoneri sono già a lavoro per il futuro. In vista della prossima stagione il Diavolo dovrebbe chiudere per una prima punta (si parla di Guirassy), ma occhio anche agli altri reparti in particolare in caso di occasioni ghiotte. La dirigenza rossonera sarebbe veramente vicina a chiudere il primo colpo in mediana, ma non si tratta di Goretzka. Ecco i dettagli.

Calciomercato Milan, André può essere il primo colpo

"Il Milan sta lavorando in maniera seria, determinata e molto avanzata. Il Milan è molto avanti per prendere un centrocampista per il presente e il futuro. Ha vent'anni è del 2006. Si tratta di André del Corinthians. Il Milan ci lavora molto forte e può essere il primo colpo del calciomercato estivo". Queste le parole del giornalista Fabrizio Romano su 'YouTube'.

LEGGI ANCHE

LEGGI ANCHE: Mercato Milan, come sono andati i colpi estivi? Ecco i numeri dei 'nuovi' arrivati>>>

Ecco i dettagli: "Accordo fatto con il giocatore. Discorso molto avanzato. Un'operazione che di cartellino potrebbe essere molto alta: potrebbe superare i 13/14 milioni di euro. Il giocatore è pronto a dare l'apertura totale il Milan. Il Diavolo sta andando molto forte su questo colpo". La prima a parlare del possibile colpo di calciomercato è stata ESPN Brasile: il Milan avrebbe accettato di pagare 15 milioni di euro fissi e altri 2 milioni di euro per il centrocampista che potrebbe anche arrivare presto a Milano per le visite, con le bozze dei contratti che sarebbero già nelle mani dell'ufficio legale del Corinthians e del Milan. Un unico ostacolo: il presidente Osmar Stabile non avrebbe ancora del tutto deciso.

Leggi anche
Romano non ha dubbi: “Il Milan ha intenzione di programmare un futuro forte con Allegri”
Milan Futuro, due promozioni dalla Primavera. Già deciso il destino di Dalpiaz

© RIPRODUZIONE RISERVATA