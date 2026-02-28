Calciomercato, già nei piani il riscatto di Dalpiaz. Col Milan Futuro ...

Oltre al possibile colpo Kostic, il Milan Futuro prepara altri piani e mosse secondo Calciomercato.com. Kirovski sarebbe orientato a riscattare Magnus Dalpiaz dal Bayern Monaco. Costo intorno al milione al termine della stagione. Il Bayern Monaco si sarebbe riservato una sorta di recompra sul giocatore. Altri giocatori chiavi potrebbero essere dei giovani molto interessanti del Milan Primavera.
CALCIOMERCATO MILAN
Milan Futuro, due promozioni dalla Primavera. Già deciso il destino di Dalpiaz
Calciomercato Milan, Dalpiaz dovrebbe essere riscattato dai rossoneri al termine della stagione. Possibili due promozioni per il Milan Futuro. I dettagli da Calciomercato.com
Il talento Ossola fa già parte della squadra di Massimo Oddo il Milan Futuro punta già fortemente su di lui. Nella prossima stagione sarebbe prevista anche la 'promozione' del classe 2008 Fabio Pandolfi e dell'attaccante sempre 2008 Simone Lontani. Occhio anche all'attaccante classe 2006 nonché capitano del Milan Primavera Filippo Scotti. Vedremo chi saranno i giocatori a disposizione di Massimo Oddo in vista della prossima stagione. Il Milan Futuro potrebbe tornare a giocare in Serie C dopo una stagione in Serie D: possibile promozione con i playoff o con i possibili ripescaggi prima dell'inizio della stagione.
