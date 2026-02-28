Calciomercato, già nei piani il riscatto di Dalpiaz. Col Milan Futuro ...

Oltre al possibile colpo Kostic, il Milan Futuro prepara altri piani e mosse secondo Calciomercato.com. Kirovski sarebbe orientato a riscattare Magnus Dalpiaz dal Bayern Monaco. Costo intorno al milione al termine della stagione. Il Bayern Monaco si sarebbe riservato una sorta di recompra sul giocatore. Altri giocatori chiavi potrebbero essere dei giovani molto interessanti del Milan Primavera.