Si tratta di Andrej Kostic, classe 2007, centravanti montenegrino del Partizan, a lungo trattato la scorsa estate con il club serbo. Una trattativa non chiusasi perché il Partizan ha continuato a chiedere al Milan di pagare la clausola risolutoria inserita nel contratto del giocatore (20 milioni di euro), mentre il Diavolo - che avrebbe preso Kostic inizialmente per il Milan Futuro di Massimo Oddo, in Serie D - non è andato oltre un'offerta di 4 milioni di euro più bonus.
LEGGI ANCHE: Cremonese-Milan, la probabile formazione di Allegri: Diavolo tra conferme e sorprese >>>
Operazione, quindi, arenatasi, nonostante la forte volontà di Kostic di trasferirsi in rossonero. Il Milan non perde d'occhio il giovane bomber, autore finora in stagione di 10 reti in 31 partite (1.035' sul terreno di gioco, alla media di un gol ogni 103'), e ne riparlerà con il Partizan nel calciomercato estivo.
© RIPRODUZIONE RISERVATA