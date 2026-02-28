Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN calciomercato news calciomercato Il Milan non perde d’occhio Kostic: se ne riparlerà nel prossimo calciomercato estivo

CALCIOMERCATO MILAN

Il Milan non perde d’occhio Kostic: se ne riparlerà nel prossimo calciomercato estivo

Il Milan non perde d'occhio Kostic: se ne riparlerà nel prossimo calciomercato estivo
Andrej Kostic, classe 2007, centravanti montenegrino del Partizan Belgrado, è stato trattato dal Milan già nel corso dell'ultimo calciomercato invernale. La trattativa, poi, non si è chiusa. Ecco la situazione attuale sul giovane attaccante
Daniele Triolo Redattore 

Le possibili mosse del Milan nella prossima sessione estiva di calciomercato hanno tenuto banco sull'edizione odierna de 'La Gazzetta dello Sport': in particolare, con l'auspicio di un ritorno in Champions League nella stagione 2026-2027, i rossoneri cercano un grande attaccante.

Calciomercato Milan, per il futuro c'è Kostic nel mirino

—  

Si parla di nomi del calibro di Serhou Guirassy (Borussia Dortmund), Mateo Retegui (Al-Qadsiah), Darwin Nunez (Al-Hilal) e Nicolas Jackson (Chelsea, ma attualmente in prestito al Bayern Monaco). Il Diavolo, però, non ha smesso di pensare anche ad un giovane bomber messo nel mirino da tempo e che ha tutta l'intenzione di portare presto a Milano.

LEGGI ANCHE

Si tratta di Andrej Kostic, classe 2007, centravanti montenegrino del Partizan, a lungo trattato la scorsa estate con il club serbo. Una trattativa non chiusasi perché il Partizan ha continuato a chiedere al Milan di pagare la clausola risolutoria inserita nel contratto del giocatore (20 milioni di euro), mentre il Diavolo - che avrebbe preso Kostic inizialmente per il Milan Futuro di Massimo Oddo, in Serie D - non è andato oltre un'offerta di 4 milioni di euro più bonus.

LEGGI ANCHE: Cremonese-Milan, la probabile formazione di Allegri: Diavolo tra conferme e sorprese >>>

Operazione, quindi, arenatasi, nonostante la forte volontà di Kostic di trasferirsi in rossonero. Il Milan non perde d'occhio il giovane bomber, autore finora in stagione di 10 reti in 31 partite (1.035' sul terreno di gioco, alla media di un gol ogni 103'), e ne riparlerà con il Partizan nel calciomercato estivo.

Leggi anche
Milan, ritorno di fiamma per Jackson? Lascerà il Bayern e il Chelsea può cederlo a queste condizioni
Calciomercato, Nunez può diventare un’opzione per il Milan. Anche se per ora …

© RIPRODUZIONE RISERVATA