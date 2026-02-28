Andrej Kostic, classe 2007, centravanti montenegrino del Partizan Belgrado, è stato trattato dal Milan già nel corso dell'ultimo calciomercato invernale. La trattativa, poi, non si è chiusa. Ecco la situazione attuale sul giovane attaccante

Calciomercato Milan, per il futuro c'è Kostic nel mirino

Si parla di nomi del calibro di Serhou Guirassy (Borussia Dortmund), Mateo Retegui (Al-Qadsiah), Darwin Nunez (Al-Hilal) e Nicolas Jackson (Chelsea, ma attualmente in prestito al Bayern Monaco). Il Diavolo, però, non ha smesso di pensare anche ad un giovane bomber messo nel mirino da tempo e che ha tutta l'intenzione di portare presto a Milano.