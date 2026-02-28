Pianeta Milan
Milan, nuovo assalto a Retegui? Il particolare che alimenta le speranza dei rossoneri

Calciomercato Milan, si cerca un bomber: c'è anche la possibilità di tornare su Retegui
Mateo Retegui, ex Genoa e Atalanta oggi all'Al-Qadsiah, è stato monitorato dal Milan nelle precedenti sessioni di calciomercato. Il centravanti della Nazionale Italiana potrebbe essere tentato dal tornare in Italia per vestire la maglia rossonera
Non c'è soltanto Serhou Guirassy, secondo 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, nella lista degli attaccanti che il Milan sta cercando per la prossima sessione estiva di calciomercato, quando dovrà rinforzare la squadra in vista (si spera) del ritorno dei rossoneri in Champions League.

Il Milan, ha fatto notare la 'rosea', ha già pensato - nel recente passato - a un uomo d'area come Mateo Retegui. Classe 1999, l'argentino naturalizzato italiano ha realizzato 9 gol in 31 partite nella sua prima stagione in Serie A, con il Genoa (2023-2024). Poi, in quella successiva (2024-2025), ne ha fatti 28 in 49 con l'Atalanta, laureandosi capocannoniere del campionato con 25 reti.

La scorsa estate, poi, Retegui - corteggiato da Milan e Juventus - ha deciso di trasferirsi all'Al-Qadsiah, nella Saudi Pro League, per un'operazione che è convenuta a tutti: alla 'Dea', che ha incassato poco più di 68 milioni di euro; al giocatore, che ha ricevuto uno stipendio di 20 milioni di euro all'anno tra parte fissa (16) e bonus (4) per quattro anni di contratto.

Affare impossibile? Per il quotidiano sportivo nazionale, attenzione alla possibile tentazione di Retegui di indossare la maglia del Milan, magari - questo è l'auspicio di tutti gli italiani - dopo essere stato protagonista ai Mondiali con la nostra Nazionale. L'Al-Qadsiah, con cui il bomber ha fin qui realizzato 15 gol in 25 partite, lo considera centrale nel suo progetto. Ma per lui è lo stesso?

