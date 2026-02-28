La scorsa estate, poi, Retegui - corteggiato da Milan e Juventus - ha deciso di trasferirsi all'Al-Qadsiah, nella Saudi Pro League, per un'operazione che è convenuta a tutti: alla 'Dea', che ha incassato poco più di 68 milioni di euro; al giocatore, che ha ricevuto uno stipendio di 20 milioni di euro all'anno tra parte fissa (16) e bonus (4) per quattro anni di contratto.
Affare impossibile? Per il quotidiano sportivo nazionale, attenzione alla possibile tentazione di Retegui di indossare la maglia del Milan, magari - questo è l'auspicio di tutti gli italiani - dopo essere stato protagonista ai Mondiali con la nostra Nazionale. L'Al-Qadsiah, con cui il bomber ha fin qui realizzato 15 gol in 25 partite, lo considera centrale nel suo progetto. Ma per lui è lo stesso?
