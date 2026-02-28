Pianeta Milan
Milan, Guirassy il centravanti per la Champions? La strategia del club con la sponda del giocatore

Calciomercato Milan, caccia all'attaccante: in pole position c'è Guirassy del Borussia Dortmund
Serhou Guirassy, classe 1996, centravanti guineano del Borussia Dortmund, torna ad essere un obiettivo di calciomercato del Milan, che già lo aveva seguito ai tempi in cui militava nello Stoccarda. Sarà il bomber del BvB il nuovo centravanti?
Secondo 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, il Milan - in previsione di un ritorno in Champions League nella stagione 2026-2027 - nella prossima finestra estiva di calciomercato avrà, come priorità, quella di prendere un nuovo centravanti: Serhou Guirassy sembra essere in pole position, anche se non va del tutto escluso un ritorno di Jean-Philippe Mateta del Crystal Palace qualora il suo ginocchio torni a fornire adeguate garanzie.

Calciomercato, il Milan torna a pensare a Guirassy

Il Milan seguiva Guirassy, come si ricorderà, già ai tempi in cui militava nello Stoccarda: all'epoca, il centravanti guineano di passaporto francese, classe 1996, si poteva prendere al costo della clausola risolutoria del suo contratto (17 milioni di euro) più commissioni. I rossoneri non affondarono il colpo, nonostante un'annata da 30 gol in 30 partite con gli svevi. Passato al Borussia Dortmund, ha continuato a segnare a raffica: 38 gol in 50 partite l'anno passato, quindi 16 in 35 nella stagione in corso.

Ovviamente, essendo prossimo ai 30 anni (li compirà il prossimo 12 marzo), Guirassy, per il Milan, non sarebbe un investimento a lungo termine nella prossima finestra di calciomercato, bensì un calciatore fatto e finito con cui provare a vincere subito. La clausola risolutoria del suo contratto con il BvB, ora, è di 70 milioni di euro. Cifra che, ovviamente, il club di Via Aldo Rossi non pagherebbe mai per un calciatore trentenne.

Secondo la 'rosea', però, Guirassy avrebbe voglia di provare una nuova esperienza professionale dopo aver giocato in Ligue 1 e in Bundesliga. Vorrebbe vincere un trofeo e questo è il motivo per cui il Milan, qualora andasse concretamente a trattarlo con i dirigenti del club tedesco, potrebbe ottenere uno sconto su quella cifra 'monstre'. Guirassy ha l'identikit perfetto per essere il rinforzo offensivo che Massimiliano Allegri vuole per il suo Milan. Sarà lui, dunque, il nuovo centravanti del Diavolo? Ai posteri l'ardua sentenza.

