Ovviamente, essendo prossimo ai 30 anni (li compirà il prossimo 12 marzo ), Guirassy, per il Milan, non sarebbe un investimento a lungo termine nella prossima finestra di calciomercato, bensì un calciatore fatto e finito con cui provare a vincere subito. La clausola risolutoria del suo contratto con il BvB, ora, è di 70 milioni di euro. Cifra che, ovviamente, il club di Via Aldo Rossi non pagherebbe mai per un calciatore trentenne.

Secondo la 'rosea', però, Guirassy avrebbe voglia di provare una nuova esperienza professionale dopo aver giocato in Ligue 1 e in Bundesliga. Vorrebbe vincere un trofeo e questo è il motivo per cui il Milan, qualora andasse concretamente a trattarlo con i dirigenti del club tedesco, potrebbe ottenere uno sconto su quella cifra 'monstre'. Guirassy ha l'identikit perfetto per essere il rinforzo offensivo che Massimiliano Allegri vuole per il suo Milan. Sarà lui, dunque, il nuovo centravanti del Diavolo? Ai posteri l'ardua sentenza.