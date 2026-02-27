Moretto: 'Casemiro non accostabile al Milan'. E su Goretzka...

Pianeta Milan
Calciomercato Milan, Moretto: “Casemiro non è accostabile ai rossoneri”. Per Goretzka concorrenza italiana

Matteo Moretto e Fabrizio Romano hanno parlato di due nomi spesso accostati al Milan: Casemiro e Goretzka. Ecco le novità dal video YouTube
"Verificando e chiedendo questo tipo di situazione mi smentiscono il fatto che possa essere un obiettivo concreto per il Milan, mi continuano a ribadire il fatto che sia un calciatore che ad oggi non è accostabile al club rossonero. Il Milan ha altri obiettivi, altre priorità, sta guardando altre situazioni di mercato. Ad oggi non percorrerei questa pista". Così si è espresso Matteo Moretto sulle indiscrezioni circolate negli ultimi giorni riguardo il Milan molto interessato a Casemiro, in uscita a parametro zero dal Manchester United.

L'esperto di calciomercato ne ha parlato nell'ultimo video YouTube in compagnia di Fabrizio Romano, disponibile sul canale di quest'ultimo. Ma non finiscono qui le notizie relative al Milan. I due hanno poi parlato del capitolo Leon Goretzka.

LEGGI ANCHE: Cremonese-Milan rievoca la sfida dello 'Zini' di 41 anni fa: decisivo il rigore di Bartolomei

Come noto, il centrocampista lascerà il Bayern Monaco a parametro zero la prossima estate. I due giornalisti si aspettano tantissima concorrenza per il tedesco. Negli ultimi mesi, si è parlato anche di Milan su Goretzka, ma sembra che non sia l'unica squadra sul nazionale tedesco. Solamente in Italia, anche Napoli, Juventus e Inter sarebbero sul calciatore. Nelle prossime settimane, con l'avvicinarsi dei Mondiali sono previste novità per quanto riguarda Goretzka.

