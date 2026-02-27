Milan, i rossoneri stanno preparando il ritorno in campo dopo la sconfitta contro il Parma. Il Diavolo domenica a pranzo sfida la Cremonese. In questa mattina spazio anche al calciomercato con il possibile futuro di Modric. Ecco cosa vorrebbe Allegri e il punto sulla società rossonera. Il pensiero di Pellegatti su Casemiro e Goretzka. Ecco le top news del 26 febbraio 2026 da Pianeta Milan. PROSSIMA SCHEDA>>>