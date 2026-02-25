Pianeta Milan
Può arrivare un altro ex blancos in rossonero? Casemiro lascerà lo United a fine stagione: Milan nel mirino? La verità
Alessia Scataglini
Può arrivare un altro ex blancos in rossonero? Casemiro, calciatore brasiliano ex Real Madrid, lascerà la corte del Manchester United a fine stagione, chiudendo la sua parentesi in Premier League. Il club inglese ha già reso ufficiale la sua partenza, dato che il contratto non verrà rinnovato, e l'ex blancos sta ragionando su quale sarà il prossimo passo da fare per il suo futuro. Tra le varie opzioni, secondo quanto riferito dal The Sun, ci sarebbe anche il Milan di Allegri.

Milan, Casemiro in rossonero?

Come riferito dal The Sun, alcune fonti vicine al brasiliano  avrebbero riferito che l’Italia e la soluzione Milan potrebbero essere molto probabili. Il perchè? Come ben sappiamo Luka Modric non ha ancora deciso cosa fare  e, in quest'ottica, il club di via Aldo Rossi potrebbe pensare all’ex compagno del Real come possibile sostitutoIl giocatore, infatti, vorrebbe continuare a giocare in Europa, nonostante le numerosi voci che lo vedrebbero negli States.

 

