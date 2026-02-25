Può arrivare un altro ex blancos in rossonero? Casemiro, calciatore brasiliano ex Real Madrid, lascerà la corte del Manchester United a fine stagione, chiudendo la sua parentesi in Premier League. Il club inglese ha già reso ufficiale la sua partenza, dato che il contratto non verrà rinnovato, e l'ex blancos sta ragionando su quale sarà il prossimo passo da fare per il suo futuro. Tra le varie opzioni, secondo quanto riferito dal The Sun, ci sarebbe anche il Milan di Allegri.