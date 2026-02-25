24 partite con 5 gol e un assist. Dal primo minuto giocate solo 6 partite, con 37 minuti di media a partita. Meno di un passaggio chiave, meno di un dribbling a partita, con però più del 50% di riuscita. 1.67 di duelli vinti che valgono meno del 35%. Numeri per nulla entusiasmanti. Di Hauge si ricordano delle giocate singoli, o i gol importanti in Europa League e contro il Napoli in campionato, ma è stata una meteora per la storia del Milan. Il Diavolo ha deciso di andare verso un'altra direzione e Hauge non aveva più spazio in quella rosa, ma l'amore non è mai finito.
LEGGI ANCHE: Milan, guai ad avere dubbi: Allegri è una risorsa importante. Una sola strada possibile per il futuro
"C'era tanta pressione sulle mie spalle da parte dei tifosi del Milan che sono molto appassionati e mi hanno messo extra pressione, ma ora mi sento benissimo", questa tutta la gioia di Hauge a CBS Sports Golazo dopo il successo contro l'Inter. I tifosi rossoneri lo ringraziano ancora.
© RIPRODUZIONE RISERVATA