Due gol all’Inter: Hauge riscoppia l’amore con il Milan. Ricordate la sua carriera in rossonero?

Milan, Hauge è stata una meteora nella storia dei rossoneri: ecco i suoi numeri. Ma i due gol contro l'Inter riaccendono l'amore. Ecco la nostra analisi
La storia di Hauge con il Milan è nata anni fa ovvero a settembre 2020 quando il Bodo Glimt affrontava il Milan per i preliminare di Europa League. 3-2 per i rossoneri in una partita segnata dal bellissimo gol del classe 1999. A ottobre 2020 il comunicato ufficiale dei rossoneri che annunciava l'arrivo di Hauge al Diavolo. Una storia che è finita nel maggio del 2022 quando il Milan annunciava ufficialmente la cessione del norvegese all'Eintracht Francoforte per circa una decina di milioni di euro, importanti per il bilancio visto che si trattava di una plusvalenza molto interessante.

Milan, i numeri di Hauge in rossonero

L'amore è risbocciato, riesploso nell'ultima settimana: un bellissimo gol all'andata, un gol da opportunista al ritorno silenziando San Siro. Hauge è diventato l'eroe dei rossoneri, il calciatore che ha eliminato l'Inter (insieme a tutto il Bodo Glimt ovviamente) ai playoff di Champions League. Ripercorriamo insieme quanto accaduto a Hauge con la magli rossonera: l'esterno è sempre stato un giocatore di talento, un ottimo calciatore in prospettiva nel Milan di Stefano Pioli. Quel Milan stava iniziando a dare i primi segnali di potersi giocare davvero lo Scudetto, ma Hauge non trovò mai davvero spazio con il Diavolo. La redazione di Pianeta Milan ha analizzato i numeri del norvegese grazie alle statistiche di 'Opta' e 'Sofascore'.

24 partite con 5 gol e un assist. Dal primo minuto giocate solo 6 partite, con 37 minuti di media a partita. Meno di un passaggio chiave, meno di un dribbling a partita, con però più del 50% di riuscita. 1.67 di duelli vinti che valgono meno del 35%. Numeri per nulla entusiasmanti. Di Hauge si ricordano delle giocate singoli, o i gol importanti in Europa League e contro il Napoli in campionato, ma è stata una meteora per la storia del Milan. Il Diavolo ha deciso di andare verso un'altra direzione e Hauge non aveva più spazio in quella rosa, ma l'amore non è mai finito.

LEGGI ANCHE: Milan, guai ad avere dubbi: Allegri è una risorsa importante. Una sola strada possibile per il futuro

"C'era tanta pressione sulle mie spalle da parte dei tifosi del Milan che sono molto appassionati e mi hanno messo extra pressione, ma ora mi sento benissimo", questa tutta la gioia di Hauge a CBS Sports Golazo dopo il successo contro l'Inter. I tifosi rossoneri lo ringraziano ancora.

