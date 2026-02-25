Milan, i numeri di Hauge in rossonero

L'amore è risbocciato, riesploso nell'ultima settimana: un bellissimo gol all'andata, un gol da opportunista al ritorno silenziando San Siro. Hauge è diventato l'eroe dei rossoneri, il calciatore che ha eliminato l'Inter (insieme a tutto il Bodo Glimt ovviamente) ai playoff di Champions League. Ripercorriamo insieme quanto accaduto a Hauge con la magli rossonera: l'esterno è sempre stato un giocatore di talento, un ottimo calciatore in prospettiva nel Milan di Stefano Pioli. Quel Milan stava iniziando a dare i primi segnali di potersi giocare davvero lo Scudetto, ma Hauge non trovò mai davvero spazio con il Diavolo. La redazione di Pianeta Milan ha analizzato i numeri del norvegese grazie alle statistiche di 'Opta' e 'Sofascore'.