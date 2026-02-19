Jens Petter Hauge, ex attaccante del Milan ora al servizio del Bodo/Glimt ha voluto rilasciare delle dichiarazioni post Inter: le sue parole sul ritorno a San Siro
Jens Petter Hauge, ex attaccante del Milan ora al servizio del Bodo/Glimt, nella serata di ieri ha sconfitto l'Inter 3-1 nell'andata del playoff di Champions League. Al termine della partita, l'ex rossonero ha voluto rilasciare alcune dichiarazioni ai microfoni di CBS Sports Golazo, soffermandosi in modo particolare sulle sensazioni provate durante il match, per poi spostarsi sul ritorno a San Siro, sua ex casa. Ecco, di seguito, le sue parole:
"Ad essere onesti avevamo già fatto partite incredibili in casa, ma quella contro l'Inter è stata completamente diversa anche perché è nella fase ad eliminazione diretta. Abbiamo fatto veramente una bella partita e ne sono orgoglioso".