Con Ancelotti vi siete ritrovati nel tempo? "Fu un caso, forse era destino. Ci siamo ritrovati sette anni dopo. Era l’inverno del 2005, prima del Mondiale in Germania. Essere chiamato dal Milan è stato un orgoglio: sognavo di indossare quella maglia. Sono cresciuto con i gol di Van Basten e le magie di Savicevic".