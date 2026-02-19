Marcio Amoroso, ex attaccante del Milan nella seconda parte della stagione 2005/2006, ricorda i suoi pochi mesi in rossonero in una lunga intervista concessa alla 'Gazzetta Dello Sport'
Marcio Amoroso è un ex attaccante brasiliano che ha giocato al Milan nella seconda metà della stagione 2005-2006. Il centravanti cresciuto nel Guarani è sbarcato in rossonero dopo l'avventura a Malaga, ma senza mai trovare troppo spazio nel sistema di Carlo Ancelotti. In Serie A ha vestito anche la maglia dell'Udinese dal 1996 al 1999, e quella del Parma nei due anni successivi.
Milan, le parole di Marcio Amoroso
—
Marcio Amoroso ha concesso una lunga intervista alla 'Gazzetta dello Sport'. Tra i vari temi trattati, il brasiliano, ricorda anche i suoi anni al Milan e il suo rapporto con Carlo Ancelotti. Ecco, di seguito, le sue dichiarazioni.