INTERVISTE

Amoroso ricorda la sua esperienza in rossonero: “Essere chiamato dal Milan è stato un orgoglio”

Marcio Amoroso, ex attaccante del Milan nella seconda parte della stagione 2005/2006, ricorda i suoi pochi mesi in rossonero in una lunga intervista concessa alla 'Gazzetta Dello Sport'
Marcio Amoroso è un ex attaccante brasiliano che ha giocato al Milan nella seconda metà della stagione 2005-2006. Il centravanti cresciuto nel Guarani è sbarcato in rossonero dopo l'avventura a Malaga, ma senza mai trovare troppo spazio nel sistema di Carlo Ancelotti. In Serie A ha vestito anche la maglia dell'Udinese dal 1996 al 1999, e quella del Parma nei due anni successivi.

Milan, le parole di Marcio Amoroso

Marcio Amoroso ha concesso una lunga intervista alla 'Gazzetta dello Sport'. Tra i vari temi trattati, il brasiliano, ricorda anche i suoi anni al Milan e il suo rapporto con Carlo Ancelotti. Ecco, di seguito, le sue dichiarazioni.

Con Ancelotti vi siete ritrovati nel tempo? "Fu un caso, forse era destino. Ci siamo ritrovati sette anni dopo. Era l’inverno del 2005, prima del Mondiale in Germania. Essere chiamato dal Milan è stato un orgoglio: sognavo di indossare quella maglia. Sono cresciuto con i gol di Van Basten e le magie di Savicevic".

