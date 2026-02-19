Colantuono tuona: 'A cosa serve il Var se certe cose poi non le controlli?

Pianeta Milan
Colantuono ha dubbi: “Ma sto Var che l’abbiamo messo a fare se poi certe cose non le controlli?”

L'allenatore Stefano Colantuono ha parlato del caso Bastoni-Kalulu e dell'uso del Var durante l'ultimo appuntamento con 'Tutti Convocati'. Ecco le sue dichiarazioni
La 25^ giornata di Serie A si è conclusa ieri sera con la grande vittoria del Lecce di Eusebio Di Francesco sul campo del Cagliari di Fabio Pisacane. Turno che lascia un argomento su tutti nei tavoli di discussione sportiva dei prossimi giorni. Vale a dire il discusso episodio che ha caratterizzato, in negativo, il 'Derby d'Italia' tra Inter e Juventus. Come ammesso anche dal designatore arbitrale Rocchi, espellere Kalulu dopo la simulazione di Bastoni è stato un grave errore dell'arbitro La Penna.

Le parole di Stefano Colantuono

In quel caso, il protocollo del VAR non ha permesso nessun tipo di ritocco alla decisione sbagliata del direttore di gara. Sul tema VAR si è parlato tanto in questi giorni, e si continuerà a farlo. Sul tema, si è espresso anche l'allenatore Stefano Colantuono durante l'ultima puntata di 'Tutti Convocati', format radiofonico in onda su Radio 24. Ecco, di seguito, le sue parole.

"Ma sto Var che l'abbiamo messo a fare se poi certe cose non le controlli? Sarebbe finito tutto lì, ora ne parleremo per una settimana. Sarebbe tutto risolvibile cambiando quella piccola regola. Le parole di Marotta sono in parte condivisibili, forse un po' esagerato l'assalto a Bastoni, anche se l'errore c'è stato. Il giocatore la mezza simulazione la fa sempre e anche gli allenatori mettono in guardia i propri calciatori da alcuni avversari simulatori".

