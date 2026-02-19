Pianeta Milan
L'ex calciatore e allenatore Alessandro Calori ha voluto spendere alcune parole su Massimiliano Allegri, allenatore del Milan
L'ex calciatore e allenatore Alessandro Calori, è stato ospite di Radio Serie A. Tra le varie tematiche affrontate, il toscano ha voluto spendere alcune parole anche sul Milan di Massimiliano Allegri, soffermandosi in modo particolare sulla figura dell'allenatore livornese. Ecco, di seguito, le sue parole:

Milan, parla Calori

LEGGI ANCHE

Le parole di Calori su Max Allegri: "Credo che Allegri spesse volte viene criticato in maniera inopportuna, per uno che ha vinto come lui. Ora il Milan ha una punta che si è adattata ma Allegri si inventa Loftus-Cheek che fa l'uomo vicino alla prima punta; Leao, che era sicuramente in un momento non buono, non lo fa giocare perché ha il coraggio di non farlo giocare. Prima di fare una critica ad Allegri io ci penserei mille volte. È un allenatore che, come dice sempre senza fare tanti giri di parole, è interessato al risultato e ad arrivare dove deve arrivare. Poi lui si adatta alle caratteristiche dei giocatori che ha a disposizione"

