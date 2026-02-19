Le parole di Calori su Max Allegri: "Credo che Allegri spesse volte viene criticato in maniera inopportuna, per uno che ha vinto come lui. Ora il Milan ha una punta che si è adattata ma Allegri si inventa Loftus-Cheek che fa l'uomo vicino alla prima punta; Leao, che era sicuramente in un momento non buono, non lo fa giocare perché ha il coraggio di non farlo giocare. Prima di fare una critica ad Allegri io ci penserei mille volte. È un allenatore che, come dice sempre senza fare tanti giri di parole, è interessato al risultato e ad arrivare dove deve arrivare. Poi lui si adatta alle caratteristiche dei giocatori che ha a disposizione"