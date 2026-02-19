Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

Serie A, Giletti: “Le parole di Marotta? Se parliamo di altri casi non ne usciamo più”

Massimo Giletti, giornalista e notto tifoso bianconero, ha voluto spendere alcune parole sulla questione Bastoni-Kalulu, quest'ultimo ex giocatore del Milan. Ecco il suo pensiero...
Alessia Scataglini
Massimo Giletti, giornalista e noto tifoso bianconero, ha voluto spendere alcune parole ai microfoni di TMW Radio, parlando di inter-Juventus a partire dalle parole di Marotta per poi tornare sopra all'episodio legato a Bastoni e Kalulu, ex calciatore del Milan. Ecco, di seguito, le sue parole in merito:

Serie A, parla Giletti

—  

"Le parole di Marotta? Se facciamo come lui, tornando indietro nel tempo parlando di altri casi, non ne usciamo. Il sistema vede da inizio anno decisioni allucinanti prese da arbitri e VAR, serve fare chiarezza La doppia ammonizione e la simulazione sono cose visibili. Cominciamo a far capire ai giocatori che non si fa così? Serve sanzionare in modo rigido, vedremmo un calcio migliore.

