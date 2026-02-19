Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN news milan interviste Letizia sconsolato: “Milan sarà la stagione dei rimpianti”. Poi l’avviso sul mercato

MILAN-COMO

Letizia sconsolato: “Milan sarà la stagione dei rimpianti”. Poi l’avviso sul mercato

Letizia sconsolato: 'Milan sarà la stagione dei rimpianti'. Poi l'avviso sul mercato
Milan-Como 1-1, il giornalista Francesco Letizia ha commentato il pareggio casalingo dei rossoneri contro la squadra di Cesc Fabregas. L'estratto da 'Sportitalia'
Emiliano Guadagnoli
Emiliano Guadagnoli Redattore 

"La semplice consapevolezza che questo Milan non avrebbe avuto la corazza per fare molto di più. E anzi, essere a -7 è già una grande impresa. Con Leao e Pulisic al 100%, sarebbe un altro Milan e forse sarebbe finita diversamente anche Milan-Como". Un Francesco Letizia abbastanza sconsolato parla così dopo Milan-Como 1-1. Nel suo editoriale per Sportitalia il giornalista ha anche fatto un appello alla dirigenza rossonera in vista della prossima sessione di mercato.

LEGGI ANCHE: Caso Saelemaekers-Fabregas: gestione arbitrale insufficiente. Per Allegri oltre il danno la beffa>>>

LEGGI ANCHE

"Sarà la stagione dei rimpianti, perché un altro anno senza coppe e con avversarie così alla portata non capiterà più: ma più che non perdere praticamente mai, questo Milan senza centravanti che poteva fare? E allora è urgente rendersene conto per non rifare gli stessi errori l’anno prossimo". Letizia conclude la sua analisi sul futuro dei rossoneri con una domanda: "Dopo le delusioni degli ultimi due mercati, il Milan saprà finalmente farlo? La risposta, nel giro di poche settimane".

Leggi anche
Di Canio: “Inter umiliata dal PSG. Allegri? Gli allenatori non fanno miracoli. Fofana non...
Cassano contro Tonali: “Scarso. In Premier non la prende mai. Allegri? Quando era al Milan...

© RIPRODUZIONE RISERVATA