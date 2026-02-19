"La semplice consapevolezza che questo Milan non avrebbe avuto la corazza per fare molto di più. E anzi, essere a -7 è già una grande impresa. Con Leao e Pulisic al 100%, sarebbe un altro Milan e forse sarebbe finita diversamente anche Milan-Como". Un Francesco Letizia abbastanza sconsolato parla così dopo Milan-Como 1-1. Nel suo editoriale per Sportitalia il giornalista ha anche fatto un appello alla dirigenza rossonera in vista della prossima sessione di mercato.