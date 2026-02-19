"Sarà la stagione dei rimpianti, perché un altro anno senza coppe e con avversarie così alla portata non capiterà più: ma più che non perdere praticamente mai, questo Milan senza centravanti che poteva fare? E allora è urgente rendersene conto per non rifare gli stessi errori l’anno prossimo". Letizia conclude la sua analisi sul futuro dei rossoneri con una domanda: "Dopo le delusioni degli ultimi due mercati, il Milan saprà finalmente farlo? La risposta, nel giro di poche settimane".
