L'ex calciatore del Milan Antonio Cassano ha parlato anche di Massimiliano Allegri e di Sandro Tonali nella sua intervista a 'Il Messaggero'. Ecco l'estratto
"Non voglio essere scortese. Ma si può paragonare Tonali e Barella a Donnarumma? Essù". L'ex calciatore del Milan Antonio Cassano è stato intervistato da 'Il Messaggero' e non ha risparmiato nessuno. Il pensiero sull'ex rossonero Sandro Tonali: "Gioca in Premier League? Non la prende mai. Corre, corre, facesse atletica, no? Ripeto: Tonali e Barella sono scarsi. Barella una volta correva, ora non lo fa più. Serve gente di qualità. Il calcio è qualità, idea. Prendiamo Sucic, sta facendo la differenza e ha qualità".

Non poteva mancare il parere sul Milan di Allegri: "E’ anticalcio. Allegri ha sempre proposto zero. Da Cagliari è andato al Milan e gli abbiamo fatto vincere lo scudetto. Noi non facevamo mica quello che ci diceva, alla Juve che era talmente forte che poteva essere allenata da chiunque, ha vinto. Poi è tornato e, con una squadra inferiore, ha fatto un disastro. Dice sempre che conta vincere: ok, allora con la Juve ha vinto zero, quest’anno zero, come mai non vinci più e continui ad allenare e guadagnare soldi?".

