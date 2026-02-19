Non poteva mancare il parere sul Milan di Allegri: "E’ anticalcio. Allegri ha sempre proposto zero. Da Cagliari è andato al Milan e gli abbiamo fatto vincere lo scudetto. Noi non facevamo mica quello che ci diceva, alla Juve che era talmente forte che poteva essere allenata da chiunque, ha vinto. Poi è tornato e, con una squadra inferiore, ha fatto un disastro. Dice sempre che conta vincere: ok, allora con la Juve ha vinto zero, quest’anno zero, come mai non vinci più e continui ad allenare e guadagnare soldi?".