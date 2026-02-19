Milan, Capello: 'Il Como protesta in maniera pazzesca. Non capisco ...'

"La cosa che non mi piace del Como è che protesta in maniera pazzesca . Vanno sempre dall'arbitro". L'ex allenatore rossonero Fabio Capello ha parlato velocemente anche di Milan-Como 1-1 a 'SkySport' sottolineando l'atteggiamento della squadra di Fabregas : "Nelle ultime tre partite hanno protestato continuamente, in tre, quattro, cinque giocatori verso l'arbitro. È brutto, deve lavorarci su questa cosa Fabregas".

In studio presente anche Paolo Di Canio che sottolinea: "L'atteggiamento di Fabregas mi sembra che sia quello di chi tende molto al linguaggio del corpo. Salta, sbraita, guarda, tocca, cosa che può essere legale nella propria area tecnica. In Italia si può fare, ma se facesse così in Premier sarebbe un 'ciao e arrivederci' in tutte le partite". Capello ribadisce: "Poi in Italia c'è un'altra cosa che è concessa, gli allenatori corrono tutti lungo la linea del fallo laterale. C'è un'area tecnica e poi invece … Non ho mai capito questa cosa. Perché questa cosa si accetta? Era vietato ai miei tempi".