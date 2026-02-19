"Per il Milan senza Rabiot, Pulisic, Saelemaekers, senza il miglior Leao che gioca al 30% è dura battere qualunque avversario". Ne è certo il giornalista Carlo Pellegatti che ha commentato così il pareggio tra il Milan e il Como per 1-1. Il commento su 'Instagram' continua: "E' inutile arrampicarsi sul gioco di Allegri. In avanti chi fa la differenza è Pulisic: quando entra si vede pericolosità e vivacità. Purtroppo per la borsite può offrire solo 15/20 minuti in campo".
MILAN-COMO
Pellegatti sicuro: “Milan senza Rabiot e i migliori è dura con chiunque. Cerchiamo di non …”
Milan-Como 1-1, il giornalista Carlo Pellegatti ha commentato il pareggio casalingo dei rossoneri contro la squadra di Cesc Fabregas. L'estratto dal suo profilo 'Instagram'
Pellegatti continua con la sua analisi: "Ci rimaniamo male perché speravamo di andare a -5 dall'Inter, invece siamo solo a -7. Quando perdi punti prima basta poi un pareggio e la situazione si complica. L'importante è tentare di vincere contro Parma e Cremonese. Se ti porti a casa 13 punti su 15 complessivi hai fatto il tuo dovere. Cerchiamo di non deprimerci per questo pareggio che per il Milan di questa sera è già prezioso. Non si possono regalare i campioni agli avversari".
