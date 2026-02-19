Pianeta Milan
Pellegatti sicuro: “Milan senza Rabiot e i migliori è dura con chiunque. Cerchiamo di non …”

Milan-Como 1-1, il giornalista Carlo Pellegatti ha commentato il pareggio casalingo dei rossoneri contro la squadra di Cesc Fabregas. L'estratto dal suo profilo 'Instagram'
Emiliano Guadagnoli
Emiliano Guadagnoli 

"Per il Milan senza Rabiot, Pulisic, Saelemaekers, senza il miglior Leao che gioca al 30% è dura battere qualunque avversario". Ne è certo il giornalista Carlo Pellegatti che ha commentato così il pareggio tra il Milan e il Como per 1-1. Il commento su 'Instagram' continua: "E' inutile arrampicarsi sul gioco di Allegri. In avanti chi fa la differenza è Pulisic: quando entra si vede pericolosità e vivacità. Purtroppo per la borsite può offrire solo 15/20 minuti in campo".

Pellegatti continua con la sua analisi: "Ci rimaniamo male perché speravamo di andare a -5 dall'Inter, invece siamo solo a -7. Quando perdi punti prima basta poi un pareggio e la situazione si complica. L'importante è tentare di vincere contro Parma e Cremonese. Se ti porti a casa 13 punti su 15 complessivi hai fatto il tuo dovere. Cerchiamo di non deprimerci per questo pareggio che per il Milan di questa sera è già prezioso. Non si possono regalare i campioni agli avversari".

