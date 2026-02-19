"Per il Milan senza Rabiot, Pulisic, Saelemaekers, senza il miglior Leao che gioca al 30% è dura battere qualunque avversario". Ne è certo il giornalista Carlo Pellegatti che ha commentato così il pareggio tra il Milan e il Como per 1-1. Il commento su 'Instagram' continua: "E' inutile arrampicarsi sul gioco di Allegri. In avanti chi fa la differenza è Pulisic: quando entra si vede pericolosità e vivacità. Purtroppo per la borsite può offrire solo 15/20 minuti in campo".