Milan-Como 1-1, il giornalista Fabio Ravezzani ha commentato il pareggio casalingo dei rossoneri contro la squadra di Cesc Fabregas. L'estratto da 'YouTube' e dal social X
"Il Milan patisce molto il Como e pareggia con un po' di fatica. Va detto per il Milan che è clamoroso l'errore di Maignan. Può capitare anche ai migliori portieri, ma deve migliorare sulle uscite alte, dove spesso sembra pavido. Punto ragionevole perché il Milan è ridotto a mal partito. Leao è in condizioni precarie. Nkunku non è un giocatore all'altezza di giocare nel Milan. Pulisic va al 30%. Fullkrug non abbiamo ancora capito le potenzialità. Il Milan è secondo in classifica, ha ragione Allegri che è un punto conquistato in vista della zona Champions League". Questo il commento di Fabio Ravezzani su Milan-Como 1-1 (parole riprese dal canale 'YouTube' di 'QSVS').
Milan-Como il parere di Ravezzani
Il giornalista ha poi aggiunto un parere sul gesto sbagliato di Cesc Fabregas che ha trattenuto Saelemaekers durante la ripresa da cui è scaturito tutto il dibattito nel post partita con Massimiliano Allegri. Ecco il post su X.