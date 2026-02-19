"Il Milan patisce molto il Como e pareggia con un po' di fatica. Va detto per il Milan che è clamoroso l'errore di Maignan. Può capitare anche ai migliori portieri, ma deve migliorare sulle uscite alte, dove spesso sembra pavido. Punto ragionevole perché il Milan è ridotto a mal partito. Leao è in condizioni precarie. Nkunku non è un giocatore all'altezza di giocare nel Milan. Pulisic va al 30%. Fullkrug non abbiamo ancora capito le potenzialità. Il Milan è secondo in classifica, ha ragione Allegri che è un punto conquistato in vista della zona Champions League". Questo il commento di Fabio Ravezzani su Milan-Como 1-1 (parole riprese dal canale 'YouTube' di 'QSVS').