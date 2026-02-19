Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN news milan interviste Di Canio: “Inter umiliata dal PSG. Allegri? Gli allenatori non fanno miracoli. Fofana non è Khedira”

ULTIME MILAN NEWS

Di Canio: “Inter umiliata dal PSG. Allegri? Gli allenatori non fanno miracoli. Fofana non è Khedira”

Di Canio: 'Allegri non può fare miracoli. Fofana non può diventare Khedira'
L'ex calciatore della Lazio Paolo Di Canio ha fatto una lunga analisi sul calcio italiano parlando anche di Allegri, Fofana e non solo. Gli estratti da 'SkySport'
Emiliano Guadagnoli
Emiliano Guadagnoli Redattore 

"La nostra percezione italiana è che siamo fenomenali e poi prendiamo 6 gol dal PSV. Quest'anno si pensava che il Napoli potesse arrivare chissà dove in Champions e poi ha preso 6 gol da una squadra che ha fatto 3 punti col Napoli e poi ha fatto 5 punti nelle altre 7 partite giocate. L'Inter in finale con il PSG ha preso 5 gol, ma poteva prenderne 10 di gol. Umiliata dal PSG". L'ex calciatore Paolo Di Canio ha fatto un'ampia analisi del calcio italiano dagli studi di 'SkySport'. Ecco alcuni estratti interessanti.

Inter, Allegri e non solo: parla Di Canio

—  

Su Malen della Roma: "Malen è un giocatore che mi piace. Ha 27 anni e nessuno se l'è mai filato. Eppure l'abbiamo commentato nelle coppe col Dortmund, dove era poco più di una riserva, un co-co-titolare, ok? Nell'Aston Villa era giustamente riserva di Rodgers e soprattutto di Watkins, che sono più forti. Arriva qui, fa 5 gol in 5 partite e scomodiamo chi? Vialli? E scomodiamo tanti altri, come se fosse forte come Vialli e van Basten insieme. Mediamente il nostro campionato è di bassissimo livello, portieri che levano le mani, errori tecnici difensivi. Bisogna accettare questo".

LEGGI ANCHE

LEGGI ANCHE: Allegri dopo Milan-Como: "Fabregas? Ho difeso Saelemaekers". E sullo Scudetto non chiude le porte>>>

Su Allegri e il ruolo degli allenatori: "Spalletti e Allegri mi piacciono tantissimo, ma quando Allegri stasera parlava del tempo di attacco dello spazio che ha Fofana. Mica Fofana è il tuo Khedira, il Khedira che avevi alla Juventus anni fa e quello del Real Madrid, quel centrocampista che aveva una calamita. Oggi c'è McKennie, c'è Fofana, ma non si trasformeranno in Khedira. Gli allenatori non fanno i miracoli, migliorano e basta".

Leggi anche
Cassano contro Tonali: “Scarso. In Premier non la prende mai. Allegri? Quando era al Milan...
Milan-Como: “Nel calcio non si sa mai”, il segnale di Allegri. E sulla lite con...

© RIPRODUZIONE RISERVATA