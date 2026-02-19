Di Canio: 'Allegri non può fare miracoli. Fofana non può diventare Khedira'

L'ex calciatore della Lazio Paolo Di Canio ha fatto una lunga analisi sul calcio italiano parlando anche di Allegri, Fofana e non solo. Gli estratti da 'SkySport'
"La nostra percezione italiana è che siamo fenomenali e poi prendiamo 6 gol dal PSV. Quest'anno si pensava che il Napoli potesse arrivare chissà dove in Champions e poi ha preso 6 gol da una squadra che ha fatto 3 punti col Napoli e poi ha fatto 5 punti nelle altre 7 partite giocate. L'Inter in finale con il PSG ha preso 5 gol, ma poteva prenderne 10 di gol. Umiliata dal PSG". L'ex calciatore Paolo Di Canio ha fatto un'ampia analisi del calcio italiano dagli studi di 'SkySport'. Ecco alcuni estratti interessanti.
Inter, Allegri e non solo: parla Di Canio
Su Malen della Roma: "Malen è un giocatore che mi piace. Ha 27 anni e nessuno se l'è mai filato. Eppure l'abbiamo commentato nelle coppe col Dortmund, dove era poco più di una riserva, un co-co-titolare, ok? Nell'Aston Villa era giustamente riserva di Rodgers e soprattutto di Watkins, che sono più forti. Arriva qui, fa 5 gol in 5 partite e scomodiamo chi? Vialli? E scomodiamo tanti altri, come se fosse forte come Vialli e van Basten insieme. Mediamente il nostro campionato è di bassissimo livello, portieri che levano le mani, errori tecnici difensivi. Bisogna accettare questo".