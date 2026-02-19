Di Canio: 'Allegri non può fare miracoli. Fofana non può diventare Khedira'

"La nostra percezione italiana è che siamo fenomenali e poi prendiamo 6 gol dal PSV . Quest'anno si pensava che il Napoli potesse arrivare chissà dove in Champions e poi ha preso 6 gol da una squadra che ha fatto 3 punti col Napoli e poi ha fatto 5 punti nelle altre 7 partite giocate. L'Inter in finale con il PSG ha preso 5 gol, ma poteva prenderne 10 di gol. Umiliata dal PSG ". L'ex calciatore Paolo Di Canio ha fatto un'ampia analisi del calcio italiano dagli studi di 'SkySport'. Ecco alcuni estratti interessanti.

Inter, Allegri e non solo: parla Di Canio

Su Malen della Roma: "Malen è un giocatore che mi piace. Ha 27 anni e nessuno se l'è mai filato. Eppure l'abbiamo commentato nelle coppe col Dortmund, dove era poco più di una riserva, un co-co-titolare, ok? Nell'Aston Villa era giustamente riserva di Rodgers e soprattutto di Watkins, che sono più forti. Arriva qui, fa 5 gol in 5 partite e scomodiamo chi? Vialli? E scomodiamo tanti altri, come se fosse forte come Vialli e van Basten insieme. Mediamente il nostro campionato è di bassissimo livello, portieri che levano le mani, errori tecnici difensivi. Bisogna accettare questo".