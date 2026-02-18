Pianeta Milan
PIANETAMILAN news milan conferenze stampa Milan-Como, Allegri: “Ragazzi delusi, ma non devono perché…”

CONFERENZA

Milan-Como, Allegri: “Ragazzi delusi, ma non devono perché…”

Milan-Como, Allegri: “Ragazzi delusi, ma non devono perché…” - immagine 1
Massimiliano Allegri, allenatore rossonero, ha parlato in conferenza stampa al termine di Milan-Como, recupero della 24^ giornata della Serie A 2025-2026 che si è svolto allo stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro, a Milano
Stefano Bressi 

Massimiliano Allegri, allenatore rossonero, ha parlato in conferenza stampa al termine di Milan-Como, recupero della 24^ giornata della Serie A 2025-2026 che si è svolto allo stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro, a Milano. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni.

Sull'espulsione e il confronto con Fabregas: "Non è successo niente, quando si sta in campo bisogna essere rispettosi per l'avversario e l'arbitro. Sono scambi di idee. Oggi era importante fare risultato. Abbiamo fatto una buona partita. Primo tempo noioso, senza occasioni. Poi l'incidente di Maignan ha rotto l'equilibrio, ci sta. Nel secondo tempo bella reazione, abbiamo fatto gol. Poi bisogna fargli i complimenti, è sempre complicato giocare con loro".

Su Fabregas: "Io non devo pensare niente. Penso sia un allenatore giovane, ha iniziato ora e sta facendo bene. Gli auguro di vincere e penso abbia le qualità per farlo".

Se si deve lavorare sulla testa: "Innanzitutto penso che i nerazzurri stiano facendo risultati importanti, vinto 20 volte e pareggiato una volta. Noi stiamo facendo bene. I ragazzi erano delusi, ma non devono. Stanno rientrando alcuni. Nel calcio bisogna continuare a lavorare, non abbiamo raggiunto obiettivi. A parte i nerazzurri, tutte le altre sono in lotta. Bisogna continuare. Nel calcio non puoi sempre vincere né sempre perdere. Cerchiamo di tornare alla vittoria domenica".

Fabregas ha impostato la partita ad aspettare, se vuole diventare come Allegri: "Ha tutte le qualità, è bravo. Ha bisogno di esperienza, come tutti i giovani. Si matura, ha fatto una buona partita. Già a Napoli ha fatto una partita del genere".

