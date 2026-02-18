Milan-Como, Allegri: “Ragazzi delusi, ma non devono perché…”

Su Fabregas: "Io non devo pensare niente. Penso sia un allenatore giovane, ha iniziato ora e sta facendo bene. Gli auguro di vincere e penso abbia le qualità per farlo".
Se si deve lavorare sulla testa: "Innanzitutto penso che i nerazzurri stiano facendo risultati importanti, vinto 20 volte e pareggiato una volta. Noi stiamo facendo bene. I ragazzi erano delusi, ma non devono. Stanno rientrando alcuni. Nel calcio bisogna continuare a lavorare, non abbiamo raggiunto obiettivi. A parte i nerazzurri, tutte le altre sono in lotta. Bisogna continuare. Nel calcio non puoi sempre vincere né sempre perdere. Cerchiamo di tornare alla vittoria domenica".
Fabregas ha impostato la partita ad aspettare, se vuole diventare come Allegri: "Ha tutte le qualità, è bravo. Ha bisogno di esperienza, come tutti i giovani. Si matura, ha fatto una buona partita. Già a Napoli ha fatto una partita del genere".
© RIPRODUZIONE RISERVATA