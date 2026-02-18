Milan-Como, Allegri: “Ragazzi delusi, ma non devono perché…”

Sull'espulsione e il confronto con Fabregas: "Non è successo niente, quando si sta in campo bisogna essere rispettosi per l'avversario e l'arbitro. Sono scambi di idee. Oggi era importante fare risultato. Abbiamo fatto una buona partita. Primo tempo noioso, senza occasioni. Poi l'incidente di Maignan ha rotto l'equilibrio, ci sta. Nel secondo tempo bella reazione, abbiamo fatto gol. Poi bisogna fargli i complimenti, è sempre complicato giocare con loro".