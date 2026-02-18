Milan-Como, Fabregas la vede così: “Abbiamo fatto tutto meglio di loro”

Stavolta non ribaltato il risultato, cosa ha avuto in più e sul primo punto in questo stadio: "Non avevo pensato al primo punto, ma sono contento. Piccolo dettaglio che il Milan non ha rimontato. Oggi abbiamo fatto tutto meglio del Milan, prima rimessa dal fondo al 70', non sono mai arrivati in porta. Peccato per la non espulsione di Saelemaekers, chiarissima, mancavano 12 minuti e stavamo con gente fresca. Si deve parlare anche di questo. La partita mi è piaciuta molto. La risposta dei ragazzi dopo la sconfitta con la Fiorentina, unica partita sbagliata. Facile essere motivati per giocare a San Siro però, ora dobbiamo motivarci per tornare al campo e fare un'altra grande prestazione come stasera".

Se c'è qualche rimpianto e se è orgoglioso: "Sicuramente orgoglioso, non tutte vengono qui a giocare così. Però ai massimi livelli un errore è un gol. Sapevamo fossero bravi in ripartenza e che Rafa Leao è bravo in questo. Da tutto si impara, voglio solo personalità".

Sulla difesa a 3: "Non parlo tanto di modulo, dipende dalla partita e come possiamo complicargli la vita. Oggi ho pensato che occupare le fasce poteva aiutare a fare ripartenza. A loro piace che l'altra squadra proponga, loro aspettano e fanno male. L'abbiamo subito a Como, oggi abbiamo provato a dargli palla e vedere. Normalmente siamo noi a provare, creare e subisce le ripartenze. Oggi l'abbiamo fatto in modo opposto. Abbiamo chiuso tutte le linee di passaggio, non abbiamo fatto giocare il loro miglior giocatore. Stiamo crescendo".

Sui cambi offensivi: "La personalità non deve mancare mai. Vedere un giocatore che si nasconde non va bene, non può giocare con noi. Noi vogliamo vincere. Abbiamo avuto le occasioni per vincere. Noi proviamo sempre a vincere, contro tutti".

Sulla preparazione diversa e su Rafa Leao che dice che il Milan ha fatto meglio e per la prima volta il Como non fa più tiri o possesso: "Ho detto come abbiamo preparato, è strano. Abbiamo pensato che il Milan fa più fatica a proporre. Se lasci spazio a Rafa Leao in bocca a lupo, se chiudi va meglio".