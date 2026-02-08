MILAN (4-4-2): Maignan; Walker, Tomori, Pavlović, Hernández; Musah, Fofana (dal 46’ Pulisic), Rejinders (dal 69’ Thiaw); Jiménez (dal 46’ Leao), Abraham (dal 46’ Gimenez), João Félix (dal 84’ Terracciano). A disp.: Sportiello, Torriani; Bartesaghi, Gabbia; Camarda, Chukwueze, Sottil. All.: Conceição.
Arbitro: Pairetto di Nichelino.
Ammoniti: 18’ Joao Felix, 36’ e 55’ Tomori, 48’ Henderson, 62’ Grassi, 65’ Gimenez.
Espulsi: 55’ Tomori, 65’ Mariannucci.
Recupero: 3' 1T, 4’ 2T.
