Un derby epico per il Milan ma fatale per l'Inter di Simone Inzaghi : 4 anni fa si girava Giroud . Il pronostico della gara e l'andamento iniziale, ovviamente, era a favore dei nerazzurri, ma nel secondo tempo tutto cambiò, diventando un vero e proprio trionfo per il Milan di Pioli .

Ad aprire la partita fu Ivan Perisic attorno al 38esimo minuto, un gol che avrebbe potuto distruggere mentalmente i calciatori rossoneri. Nel secondo tempo però, dopo alcuni minuti di dominio nerazzurro, tutto cambia: al Milan bastarono solamente 3 minuti. Tra il 75esimo minuto e il 78esimo, Olivier Giroud ribalta la gara mandando l'Inter all'inferno aprendo così le strade a quella che fu la cavalcata scudetto.