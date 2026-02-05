PIANETAMILAN la storia amarcord 5 febbraio 2022: Giroud ribalta l’inter in un derby leggendario che aprì il cammino allo scudetto

5 febbraio 2022: Giroud ribalta l'inter in un derby leggendario che aprì il cammino allo scudetto

5 febbraio 2022: Giroud ribalta l'inter in un derby leggendario che aprì il cammino allo scudetto
Un derby epico per il Milan ma fatale per l'Inter di Simone Inzaghi: 4 anni fa si girava Giroud: riviviamo il match
Un derby epico per il Milan ma fatale per l'Inter di Simone Inzaghi: 4 anni fa si girava Giroud. Il pronostico della gara e l'andamento iniziale, ovviamente, era a favore dei nerazzurri, ma nel secondo tempo tutto cambiò, diventando un vero e proprio trionfo per il Milan di Pioli.

Ad aprire la partita fu Ivan Perisic attorno al 38esimo minuto, un gol che avrebbe potuto distruggere mentalmente i calciatori rossoneri. Nel secondo tempo però, dopo alcuni minuti di dominio nerazzurro, tutto cambia: al Milan bastarono solamente 3 minuti. Tra il 75esimo minuto e il 78esimo, Olivier Giroud ribalta la gara mandando l'Inter all'inferno aprendo così le strade a quella che fu la cavalcata scudetto.

IL PRIMO TEMPO

Il primo tempo fu sofferenza pura. Super Mike Maignan salvò il Milan numerose volte: prima la parata sul tiro potente di Brozovic dalla distanza, poi la conclusione di Barella su assist di Lautaro Martinez in area di rigore. Fatale fu il calcio d'angolo del 38esimo minuto, che portò al gol nerazzurro firmato da Ivan Perisic.

SECONDO TEMPO

Con Ibrahimovic indisponibile a causa infortunio, a rappresentare il reparto offensivo del Milan fu Olivier Giroud, attaccante francese a cui bastarono solamente 3 minuti amici per ribaltare il risultato. AL 75esimo minuto l'attaccante francese recupera palla in un contrasto con Alexis Sanchez, per poi passarla subito a Tonali che, successivamente, la sposta su Brahim Diaz. Il francese, molto attento, riesce ad intravedere la deviazione di Bastoni e con una scivolata insacca la prima rete.

Al 78esimo minuto il raddoppio: su palla di Calabria, il francese di spalle alla porta controlla e insacca all'angolino: 1-2 e delirio rossonero.

