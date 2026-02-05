IL PRIMO TEMPO
Il primo tempo fu sofferenza pura. Super Mike Maignan salvò il Milan numerose volte: prima la parata sul tiro potente di Brozovic dalla distanza, poi la conclusione di Barella su assist di Lautaro Martinez in area di rigore. Fatale fu il calcio d'angolo del 38esimo minuto, che portò al gol nerazzurro firmato da Ivan Perisic.
SECONDO TEMPO
Con Ibrahimovic indisponibile a causa infortunio, a rappresentare il reparto offensivo del Milan fu Olivier Giroud, attaccante francese a cui bastarono solamente 3 minuti amici per ribaltare il risultato. AL 75esimo minuto l'attaccante francese recupera palla in un contrasto con Alexis Sanchez, per poi passarla subito a Tonali che, successivamente, la sposta su Brahim Diaz. Il francese, molto attento, riesce ad intravedere la deviazione di Bastoni e con una scivolata insacca la prima rete.
Al 78esimo minuto il raddoppio: su palla di Calabria, il francese di spalle alla porta controlla e insacca all'angolino: 1-2 e delirio rossonero.
