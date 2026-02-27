Pianeta Milan
Cremonese-Milan rievoca la sfida dello ‘Zini’ di 41 anni fa: decisivo il rigore di Bartolomei

Cremonese-Milan, il ricordo della gara decisa da Bartolomei nel 1985
Torniamo indietro al 1985 per rivivere insieme la gara di Serie A tra Cremonese e Milan allo stadio 'Zini' decisa da un rigore di Bartolomei
Archiviata la brutta sconfitta casalinga con il Parma di Carlos Cuesta, il Milan torna in campo domenica alle ore 12:30 per una trasferta breve, ma che si preannuncia intensa per i rossoneri. In occasione della 27^ giornata di Serie A, il Diavolo sarà ospite della Cremonese di Davide Nicola, prima squadra incontrata in questo campionato che riuscì a battere i rossoneri.

Ora le due squadre arrivano in un momento completamente diverso. Il Milan di Massimiliano Allegri è secondo, con la qualificazione in Champions quasi assicurata e con lo Scudetto ormai troppo lontano per pensare a una rimonta. I padroni di casa, invece, dopo un buon inizio di stagione, non vincono da 12 partite e si ritrovano risucchiati all'interno della lotta salvezza. Entrambe le squadre saranno quindi molto determinate per uscire dallo 'Zini' di Cremona con punti importanti per raggiungere i loro obiettivi.

Bartolomei decide Cremonese-Milan di 41 anni fa

E' possibile, quindi, aspettarsi una gara tesa fino all'ultimo secondo come accadde più di 40 anni fa, esattamente il 10 febbraio 1985. In quel match i rossoneri, ancora non acquistati da Silvio Berlusconi, dovettero sudare per uscire dallo 'Zini' con i tre punti. La squadra allenata da Nils Liedholm presentava diversi grandi campioni della storia rossonera come Tassotti, Galli, Evani, Virdis, Wilkins e Hateley, ma nonostante questo, la vittoria contro la neopromossa Cremonese arrivò solo allo scadere.

Un intervento falloso in area su Pietro Virdis concede il rigore ai rossoneri e sul dischetto si presenta Agostino Di Bartolomei. Il centrocampista, già a quota quattro reti in stagione lascia partire un destro forte, centrale e a mezza altezza. Il portiere resta fermo, spiazzato. Questo è il gol che decide la partita e che pesa nell'economia di un'annata destinata a chiudersi con la qualificazione alle coppe europee. Le similitudini con l'annata in corso potrebbero essere tante, ma i tifosi rossoneri si augurano che l'epilogo della stagione riporti i rossoneri in Champions League dopo un lungo anno d'assenza.

