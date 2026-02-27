Cremonese-Milan, il ricordo della gara decisa da Bartolomei nel 1985

Calciomercato Milan, Moretto: “Casemiro non è accostabile ai rossoneri”. Per Goretzka concorrenza italiana
Bartolomei decide Cremonese-Milan di 41 anni fa—
E' possibile, quindi, aspettarsi una gara tesa fino all'ultimo secondo come accadde più di 40 anni fa, esattamente il 10 febbraio 1985. In quel match i rossoneri, ancora non acquistati da Silvio Berlusconi, dovettero sudare per uscire dallo 'Zini' con i tre punti. La squadra allenata da Nils Liedholm presentava diversi grandi campioni della storia rossonera come Tassotti, Galli, Evani, Virdis, Wilkins e Hateley, ma nonostante questo, la vittoria contro la neopromossa Cremonese arrivò solo allo scadere.
Un intervento falloso in area su Pietro Virdis concede il rigore ai rossoneri e sul dischetto si presenta Agostino Di Bartolomei. Il centrocampista, già a quota quattro reti in stagione lascia partire un destro forte, centrale e a mezza altezza. Il portiere resta fermo, spiazzato. Questo è il gol che decide la partita e che pesa nell'economia di un'annata destinata a chiudersi con la qualificazione alle coppe europee. Le similitudini con l'annata in corso potrebbero essere tante, ma i tifosi rossoneri si augurano che l'epilogo della stagione riporti i rossoneri in Champions League dopo un lungo anno d'assenza.
