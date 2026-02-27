Cremonese-Milan, il ricordo della gara decisa da Bartolomei nel 1985

Ora le due squadre arrivano in un momento completamente diverso. Il Milan di Massimiliano Allegri è secondo, con la qualificazione in Champions quasi assicurata e con lo Scudetto ormai troppo lontano per pensare a una rimonta. I padroni di casa, invece, dopo un buon inizio di stagione, non vincono da 12 partite e si ritrovano risucchiati all'interno della lotta salvezza. Entrambe le squadre saranno quindi molto determinate per uscire dallo 'Zini' di Cremona con punti importanti per raggiungere i loro obiettivi.