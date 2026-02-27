Milan, Jashari: 'Felice di aver mostrato me stesso nelle ultime gare'

Milan, le parole di Ardon Jashari

Sui primi mesi della stagione: "All'inizio è stato sicuramente difficile perché sono arrivato qui dopo un lungo periodo di trattative e poi, dopo tre o quattro settimane, è arrivato l'infortunio: è stato un episodio sfortunato. Tornare in campo magari non ha richiesto tantissimo tempo ma credo che l'altro aspetto di un infortunio sia ritrovare quel livello a cui so di poter giocare e con cui posso aiutare la squadra. Credo che il mio obiettivo, ogni volta che sono in campo, è aiutare la squadra e conquistare la fiducia dell'allenatore come di compagni di squadra in campo, così che sappiano cosa posso fare per loro e quali sono le mie qualità. Sono molto felice che nelle ultime partite ho potuto mostrare me stesso e ho avuto alcuni bei momenti: credo sia importante continuare così".