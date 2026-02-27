Milan, Jashari: 'Felice di aver mostrato me stesso nelle ultime gare'

Milan, ecco Jashari: “Voglio conquistare la fiducia di tutti in campo. Sto cercando di imparare da Modric”
E il bell'assist per Leao contro il Como? "Credo sia stato un primo passo: da numero 6 o numero 8 è uno degli obiettivi per me. Spero che il prossimo traguardo sia quello di segnare un gol: la cosa migliore sarebbe farlo davanti ai tifosi rossoneri ma se dovesse arrivare in trasferta sarei comunque contento di poter aiutare la squadra".
Sull'avere Luka Modric in squadra: "Avere Luka in squadra, specialmente nella stessa posizione in cui gioco io, è un'esperienza incredibile. Per me è il primo anno a questo livello, in Italia e in un grande club come il Milan: avere un giocatore così accanto in campo e guardare cosa fa è straordinario. Credo sia veramente molto importante imparare il più possibile e provare a prendere qualcosa: ogni giocatore è diverso ma credo che se puoi imparare i piccoli dettagli da un giocatore che ha vinto il Pallone d'Oro è fantastico. È quello che sto cercando di fare".
Sulla sconfitta col Parma e le prossime partite: "Ogni gara è importante: non possiamo pensare al Parma adesso perché dobbiamo guardare avanti. Sicuramente siamo delusi di non essere riusciti a vincere quella partita ma questo è il calcio: non puoi vincere tutte le partite, è triste ma ormai la prossima partita è domenica e sarà un'altra partita difficile in trasferta. Sappiamo quanto è stata difficile la gara di andata con la Cremonese: dobbiamo cambiare quel risultato e quello dell'ultimo weekend. Loro giocano in casa, inoltre si gioca presto: dobbiamo essere preparati. Il focus è sempre lo stesso: provare a vincere le partite, passo dopo passo. Adesso c'è la Cremonese, dobbiamo essere concentrati e preparati per vincere insieme"
LEGGI ANCHE: Jashari pronto a prendersi il Milan: il finale di stagione può essere la svolta per il futuro>>>
Sull'obiettivo della Champions League: "Il Milan è un club che deve stare in Champions League e ogni giocatore sa che questo è il palcoscenico più grande del calcio europeo. Penso che io e anche i miei compagni siamo arrabbiati di poterla solo guardare e non esserne parte. Dobbiamo fare tutti insieme tutto il possibile per raggiungere il posto per la qualificazione in Champions League".
© RIPRODUZIONE RISERVATA