Scudetto, Impallomeni avverte: 'Inter, attenta. Col Genoa è fondamentale'

Il giornalista Stefano Impallomeni è stato ospite di 'TMW Radio' durante il programma 'Maracanà'. L'ex calciatore ha parlato dell'eliminazione dell'Inter dalla Champions League opera del Bodo Glimt, cercando di dare delle spiegazioni al fallimento nerazzurro. Ecco le sue parole: "Abbiamo sempre esaltato Chivu, però qualche scelta è stata sbagliata. All'andata te la potevi giocare con qualche elemento diverso. Al ritorno mi ha sorpreso Frattesi, forse non era la sua partita. Thuram è l'anello debole dell'attacco, è quello che sta dando meno da tutta la stagione. A me non piace la parola fallimento, ma c'è grande delusione. L'Inter è più forte del Bodo alla fine".
Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale
PIANETAMILAN news milan interviste Lotta Scudetto, Impallomeni avverte: “Inter-Genoa fondamentale. Nerazzurri devono stare attenti…”
INTERVISTE
Lotta Scudetto, Impallomeni avverte: “Inter-Genoa fondamentale. Nerazzurri devono stare attenti…”
Stefano Impallomeni su 'TMW Radio' ha parlato dell'Inter e delle possibili conseguenze sulla lotta Scudetto dopo il k.o. in Champions League. Ecco le sue parole
LEGGI ANCHE: Jashari pronto a prendersi il Milan: il finale di stagione può essere la svolta per il futuro>>>
Dopo anche un pensiero di Impallomeni sulla lotta Scudetto e sulle possibili conseguenze della sconfitta col Bodo: "Inter-Genoa diventa una partita fondamentale. Se ti va male, poi c'è il derby e ricominci di nuovo. Dodici partite e dieci punti di vantaggio, il Genoa sta bene e viene a San Siro per giocarsela. Attenzione che l'Inter deve rispondere subito sabato. Se ci sono rilassamenti e il Milan ne vince due, che succede? Questa squadra emotivamente ha fatto capire che alcune cose le subisce. Deve stare attenta".
© RIPRODUZIONE RISERVATA