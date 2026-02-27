Scudetto, Impallomeni avverte: 'Inter, attenta. Col Genoa è fondamentale'

Il giornalista Stefano Impallomeni è stato ospite di 'TMW Radio' durante il programma 'Maracanà'. L'ex calciatore ha parlato dell'eliminazione dell'Inter dalla Champions League opera del Bodo Glimt, cercando di dare delle spiegazioni al fallimento nerazzurro. Ecco le sue parole: "Abbiamo sempre esaltato Chivu, però qualche scelta è stata sbagliata. All'andata te la potevi giocare con qualche elemento diverso. Al ritorno mi ha sorpreso Frattesi, forse non era la sua partita. Thuram è l'anello debole dell'attacco, è quello che sta dando meno da tutta la stagione. A me non piace la parola fallimento, ma c'è grande delusione. L'Inter è più forte del Bodo alla fine".