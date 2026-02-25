Il valore della rosa del Bodo Glimt è di poco più di 57 milioni di euro, quella dell'Inter è di 666 milioni (valori di transfermarkt.it). Quasi dieci volte in più. E' già questo quantifica il fallimento totale dell'Inter in Champions League. In più vanno valutati altri fattori: i nerazzurri hanno vinto nella fase campionato contro Ajax, Slavia Praga, Union Saint Gilsoise, Kairat e Borussia Dortmund. Contro le big europee neanche un punto: sconfitte contro Atletico Madrid, Liverpool e Arsenal. Se l'uscita del Milan di Conceicao è stata un fallimento, questa dell'Inter è anche peggio. Il Diavolo poteva dare la colpa al rosso di Theo Hernandez al ritorno e alla papera di Maignan all'andata, l'Inter non può appigliarsi a nulla. Doppia sconfitta senza nulla su cui recriminare, con una squadra che la stagione precedente aveva raggiunto la finale di Champions League. Nessuno chiedeva a Chivu di vincere in Europa, ma battere il Bodo Glimt era obbligatorio, specialmente quando il campionato sembra ormai finito. Questo non è un fallimento per l'Inter è un grande fallimento sia dal punto di vista economico che dal punto di vista sportivo che nessuno Scudetto potrà cancellare.