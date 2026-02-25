Pianeta Milan
Hauge: “Vincere contro l’Inter è fantastico. Avevo anche la pressione dei tifosi del Milan addosso”

Le parole di Jens Petter Hauge, ex calciatore del Milan, ai microfoni di CBS Sports Golazo. L'intervista al termine di Inter-Bodo Glimt, playoff di Champions League
Il Bodo Glimt ha eliminato l'Inter dalla Champions League, decisiva la doppia sconfitta: 3-1 in Norvegia e 2-1 a San Siro. Dopo aver raggiunto la finale la scorsa stagione (poi persa per 5-0), i nerazzurri abbandonano la competizione europea ai playoff.

Una finalista dell'edizione precedente non veniva eliminata così presto dal 2013. In quell'occasione il Chelsea di Di Matteo uscì addirittura ai gironi, dopo aver alzato al cielo la Coppa dalle grandi orecchie qualche mese prima.

Inter-Bodo Glimt, le parole di Hauge

Protagonista assoluto della doppia sfida è stato Jens Petter Hauge: 2 gol e un assist in 180 minuti per l'ex giocatore del Milan. Al termine della partita, l'esterno norvegese si è presentato davanti ai microfoni di 'CBS Sports Golazo' per commentare la vittoria. Ecco, di seguito, le sue dichiarazioni.

“I tifosi del Milan sono molto passionali, stasera avevo anche la loro pressione sulle spalle, ma è andato tutto bene. Vincere contro l'Inter, in Champions League è fantastico".

"I dettagli possono cambiare le partite, ero un po' sorpreso che Blomberg non passasse la palla. Alla fine abbiamo fatto gol, quindi siamo contenti. Ma se non segna cambia la partita, dobbiamo giocare gli uni per gli altri, aiutarci. Solo così la squadra può crescere. Forse sono ancora un po' arrabbiato perché prima non me l'ha passata (ride, n.d.r.)".

