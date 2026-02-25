Inter-Bodo Glimt, le parole di Hauge — Protagonista assoluto della doppia sfida è stato Jens Petter Hauge: 2 gol e un assist in 180 minuti per l'ex giocatore del Milan. Al termine della partita, l'esterno norvegese si è presentato davanti ai microfoni di 'CBS Sports Golazo' per commentare la vittoria. Ecco, di seguito, le sue dichiarazioni.

“I tifosi del Milan sono molto passionali, stasera avevo anche la loro pressione sulle spalle, ma è andato tutto bene. Vincere contro l'Inter, in Champions League è fantastico".

"I dettagli possono cambiare le partite, ero un po' sorpreso che Blomberg non passasse la palla. Alla fine abbiamo fatto gol, quindi siamo contenti. Ma se non segna cambia la partita, dobbiamo giocare gli uni per gli altri, aiutarci. Solo così la squadra può crescere. Forse sono ancora un po' arrabbiato perché prima non me l'ha passata (ride, n.d.r.)".