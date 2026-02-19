Razzismo ai danni di Vinicius: aperta un'indagine dopo Benfica-Real

Pianeta Milan
La UEFA ha aperto un'indagine per il presunto caso razzismo ai danni di Vinicius Jr. in Benfica-Real Madrid
Si è conclusa ieri sera la 'due-giorni' di Champions League che ha visto impegnate anche due italiane. L'Inter di Cristian Chivu contro il Bodø/Glimt e la Juventus di Luciano Spalletti contro il Galatasaray, entrambe in trasferta.

Tralasciando i risultati, il momento che ha rubato la scena è quello avvenuto durante il secondo tempo di Benfica-Real Madrid. La partita, vinta 0-1 dai 'Blancos' ha visto lo svolgersi di un bruttissimo episodio non tollerabile. Il protagonista è Vinicius Jr., peraltro autore del gol vittoria. Al 50' il brasiliano segna un gol bellissimo e va ad esultare alla bandierina con i suoi balletti. Inizialmente fischiato dallo stadio, l'esultanza di Vini ha creato diverso scompiglio anche tra i giocatori del Benfica. Tra cui Prestianni, che poco prima del calcio d'inizio dopo il gol, avrebbe riferito alcune espressioni razziste nei confronti del numero 7 del Real Madrid.

In modo furbo e codardo, il giocatore del Benfica si è coperto la bocca con la maglietta, ma la reazione di Vinicius è stata immediata. Il brasiliano ha riferito ciò che è accaduto all'arbitro che ha interrotto la gara per circa 8 minuti. Alla ripresa, solo un ammonizione verbale per il calciatore argentino del Benfica. Nei prossimi giorni sono attese novità. Come riporta l'agenzia di stampa 'ANSA', la UEFA avrebbe aperto un'indagine sui presunti insulti razzisti nei confronti dell'attaccante di Arbeloa.

