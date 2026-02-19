Razzismo ai danni di Vinicius: aperta un'indagine dopo Benfica-Real

In modo furbo e codardo, il giocatore del Benfica si è coperto la bocca con la maglietta, ma la reazione di Vinicius è stata immediata. Il brasiliano ha riferito ciò che è accaduto all'arbitro che ha interrotto la gara per circa 8 minuti. Alla ripresa, solo un ammonizione verbale per il calciatore argentino del Benfica. Nei prossimi giorni sono attese novità. Come riporta l'agenzia di stampa 'ANSA', la UEFA avrebbe aperto un'indagine sui presunti insulti razzisti nei confronti dell'attaccante di Arbeloa.