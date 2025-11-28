Ranking Uefa, il quinto posto Champions è possibile: ora l'Italia ci crede

L' Italia , dopo un avvio complicato, ha recuperato terreno in maniera significativa: il coefficiente aggiornato la colloca al terzo posto , appena fuori dalla zona utile, grazie ai successi pesanti ottenuti da Juventus, Napoli e soprattutto Atalanta, capace di imporsi sull'Eintracht Francoforte e sottrarre punti proprio alla Germania, attualmente seconda.

La classifica attuale recita: Inghilterra come prima con 10.833 punti (grazie alle nove squadre nelle tre competizioni europee) e Germania seconda con 9.857 punti. L'Italia è terza a quota 9.571, ma la classifica alle spalle è corta. Il Portogallo incalza, e la sfida tra Benfica e Napoli del prossimo turno può pesare come un macigno. Appena più giù compaiono Polonia, Spagna e persino Cipro. Il quadro generale alimenta speranza, ma impone anche prudenza: per assicurarsi la quinta squadra in Champions servirà continuità fino alla fase a eliminazione diretta.