Turno europeo favorevole all’Italia: ora il quinto posto Champions è una possibilità concreta

Ranking Uefa, il quinto posto Champions è possibile: ora l'Italia ci crede
L'Italia può davvero puntare al quinto posto Champions: il ranking Uefa la vede ora terza grazie ai recenti successi europei. La rimonta è concreta, ma servirà continuità fino alle fasi a eliminazione per superare la Germania seconda
Come scrive 'La Gazzetta dello Sport' la possibilità che l'Italia abbia cinque squadre nella prossima Champions League è una strada sorprendentemente raggiungibile. Qualche settimana fa sarebbe stato difficile credere a questa frase, ma dopo gli ultimi risultati della 'tre-giorni' europea l'Italia può iniziare a sperarci.

Quinto posto Champions, l'Italia ci crede

Come ormai abbiamo ben imparato, tutto ruota attorno al ranking Uefa, nello specifico quello "stilato sul coefficiente club per Paese relativo alla stagione in corso". La classifica assegna un posto aggiuntivo alle federazioni che terminano la stagione nelle prime due posizioni.

L'Italia, dopo un avvio complicato, ha recuperato terreno in maniera significativa: il coefficiente aggiornato la colloca al terzo posto, appena fuori dalla zona utile, grazie ai successi pesanti ottenuti da Juventus, Napoli e soprattutto Atalanta, capace di imporsi sull'Eintracht Francoforte e sottrarre punti proprio alla Germania, attualmente seconda.

La classifica attuale recita: Inghilterra come prima con 10.833 punti (grazie alle nove squadre nelle tre competizioni europee) e Germania seconda con 9.857 punti. L'Italia è terza a quota 9.571, ma la classifica alle spalle è corta. Il Portogallo incalza, e la sfida tra Benfica e Napoli del prossimo turno può pesare come un macigno. Appena più giù compaiono Polonia, Spagna e persino Cipro. Il quadro generale alimenta speranza, ma impone anche prudenza: per assicurarsi la quinta squadra in Champions servirà continuità fino alla fase a eliminazione diretta.

