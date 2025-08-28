Milan, Ibrahimovic a sorpresa a Montecarlo: ospite per i sorteggi? | VIDEO

Pianeta Milan
Zlatan Ibrahimovic, consulente di RedBird ex attaccante del Milan, è presente a Montecarlo dove oggi alle 18 si terranno i sorteggi
Ricomincia anche la Champions League. Saranno quattro le squadre italiane partecipanti (senza il Milan): Napoli InterAtalanta e Juventus. Primo appuntamento della stagione oggi giovedì 28 agosto alle 18,con il sorteggio della League Phase del torneo. Come l'anno scorso prevede che le 36 squadre siano inserite in un unico girone. Ci sarà comunque il sorteggio diviso in 4 fasce da 9 per capire le 8 avversarie di ogni squadra (due per ogni fascia).

Zlatan Ibrahimovic, consulente di RedBird ex attaccante del Milan, è presente a Montecarlo dove oggi alle 18 si terranno i sorteggi di Champions League. Ecco il video dal profilo X di Sportitalia.

"E durante le ore convulse degli ultimi giorni di mercato a sorpresa Ibrahimovic spunta a Montecarlo e sarà l’ospite segreto durante il sorteggio Champions League". 

Vedremo se l'ex attaccante del Milan parteciperà attivamente ai sorteggi, se rilascerà qualche dichiarazione o se sarà presente solo come ospite.

