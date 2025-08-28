Milan, Ibrahimovic a sorpresa a Montecarlo: ospite per i sorteggi? | VIDEO

Ricomincia anche la Champions League. Saranno quattro le squadre italiane partecipanti (senza il Milan): Napoli Inter, Atalanta e Juventus. Primo appuntamento della stagione oggi giovedì 28 agosto alle 18,con il sorteggio della League Phase del torneo. Come l'anno scorso prevede che le 36 squadre siano inserite in un unico girone. Ci sarà comunque il sorteggio diviso in 4 fasce da 9 per capire le 8 avversarie di ogni squadra (due per ogni fascia).