Milan, con questa difesa la Champions resta solo un miraggio

Milan in difficoltà: la difesa mostra limiti evidenti, Allegri deve trovare solidità per tornare competitivo in Serie A e Champions.
Il Milan, reduce dalla sconfitta all'esordio per 2-1 contro la Cremonese, mette in evidenza tutti i limiti difensivi. Non è bastato l'arrivo di Massimiliano Allegri per cambiare rotta rispetto alla scorsa stagione. Dopo la partita, il tecnico livornese se n'è accorto, sottolineando come si tratti di un problema di percezione del pericolo. Allegri sa che, per tornare a competere in Champions, serve essere più solidi dietro.

Milan, difesa da horror: dal 2022 al 2025 i rossoneri hanno la peggiore difesa della Serie A

E, come fa notare Tuttosport, il problema però non riguarda solo il tecnico: contando dal 2022 al 2025, i rossoneri hanno avuto la peggiore difesa della Serie A, con 135 gol subiti, una media di 1,2 a partita.

Solo nell'anno dello scudetto il Milan aveva mostrato una certa solidità, ma è durata appena una stagione, anche a causa delle cessioni importanti di Tonali e Kessie, che hanno tolto equilibrio alla squadra.

