Nel mondo del calcio ci sono maglie che trascendono il semplice concetto di divisa sportiva, diventando veri e propri manifesti di una filosofia di vita. È il caso del nuovo Away Kit di Milan e PUMA per la stagione 2026-2027, presentato ufficialmente nella mattinata di oggi, martedì 21 luglio. La scelta cromatica ricade sul bianco classico, storicamente definito il colore delle grandi occasioni europee per il club rossonero. Questa maglia porta con sé la mentalità vincente della società: la costanza e la forza di chi sa trasformare ogni caduta nel punto di slancio per tornare alla vittoria.

“Dopo Istanbul c’è sempre Atene”: l'orgoglio rossonero sul tessuto

Questa vocazione a superare gli ostacoli e a farne un nuovo punto di partenza è un concetto che il popolo milanista traduce da anni in una sola, iconica frase:. Poche parole cariche di significato, impresse sul retro della maglia appena sotto il collo. Un dettaglio che unisce idealmente chi ha attraversato il buio profondo della finale di Champions League del 2005 contro il Liverpool, la luce della rivincita nel 2007 sempre contro i 'Reds' e le nuove generazioni di tifosi che ne raccolgono oggi l'eredità.

A dare volto e voce alla campagna di lancio è un testimonial d'eccezione: Filippo Inzaghi. L'eroe e protagonista assoluto della finale di Atene del 2007 incarna alla perfezione la mentalità che il Milan porta con sé da sempre. La sua preparazione ossessiva, la fame di vittoria e la capacità di trasformare la delusione in una ripartenza sono la prova che questa attitudine attraversa le epoche senza sbiadire.

I dettagli stilistici: l'alloro, la fenice e la scritta in greco

Ogni singolo elemento visivo del kit è stato studiato per rafforzare questo messaggio di rinascita. I preziosie l'alloro che abbraccia lo stemma societario celebrano una storia di successi internazionali che il Milan vuole continuare a scrivere sul campo.

La determinazione a non arrendersi mai prende forma anche in due dettagli unici. All'interno del colletto della versione Authentic è presente l'iscrizione in greco contemporaneo “Δύναμη Ψυχής” (Dýnami Psychís), che significa “Forza d'Animo”. Inoltre, nella trama del tessuto emerge una sofisticata ala di fenice, simbolo mitologico della rinascita per eccellenza.

Soddisfatto Maikel Oettle, Chief Revenue Officer di AC Milan, che ha sottolineato come il bianco sia il colore con cui l'essenza milanista si è mostrata al mondo per anni, unendo il passato glorioso al futuro. Sulla stessa linea d'onda Dominique Gauthier, VP Teamsport di PUMA, fiero di aver celebrato una delle storie più potenti del calcio europeo attraverso simboli ricchi di significato.

Tecnologia e sostenibilità: le versioni Authentic e Replica

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Dal punto di vista prettamente tecnico, la versione(quella indossata dai calciatori sul terreno di gioco) è realizzata con il tessuto ULTRAWEAVE di PUMA. Si tratta di un materiale performance ultraleggero, progettato per garantire massima libertà di movimento e alte prestazioni, supportato dalle tecnologie dryCELL e ThermoAdapt per la perfetta regolazione della temperatura corporea.La versione, pensata per la vita di tutti i giorni dei tifosi, mantiene la stessa identità estetica ma strizza l'occhio all'ambiente. È infatti prodotta utilizzando il 95% di poliestere riciclato ottenuto da scarti tessili, grazie all'innovativa tecnologia circolare RE:FIBRE.

Il nuovo Away Kit 2026-2027 è ufficialmente disponibile a partire da oggi, 21 luglio, negli AC Milan Official Store, sui siti web di AC Milan e PUMA, oltre che presso i rivenditori selezionati in tutto il mondo.