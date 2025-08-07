Pianeta Milan
Milan, ti ricordi di Krunic? Che doppietta in Champions League!

Ex Milan, Rade Krunic è stato l'assoluto protagonista alla Stella Rossa, con cui ieri sera ha firmato addirittura una doppietta in Champions League
Emiliano Guadagnoli
Emiliano Guadagnoli Redattore 

Il Milan, in questa sessione di calciomercato, ha cambiato tantissimo a centrocampo. Via Reijnders, dentro Ricci, Modric e Jashari con uno tra Bondo e Musah che potrebbe ancora partire. Qualche stagione fa, il titolare, o uno dei titolare, era Rade Krunic, giocatore particolarmente apprezzato da Stefano Pioli.

Milan, che fine ha fatto Krunic? Lancia la Stella Rossa in Champions con una doppietta

—  

Rade Krunic è stato l'assoluto protagonista alla Stella Rossa, con cui ieri sera ha firmato addirittura una doppietta in Champions League nei preliminari vinti 3-1 contro il Lech. Una grande prova per il centrocampista che di certo non era noto per le sue qualità realizzative. Krunic fu ceduto al Fenerbahce dai rossoneri. Con la maglia del Milan ha giocato 139 partite con 3 gol e 9 assist.

Fu presente nella rosa del Milan anche ai tempi dello Scudetto, quando lui, Tonali, Bennacer e Kessié giravano nel centrocampo rossonero.

