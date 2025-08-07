Calciomercato Milan, per Hojlund 'situazione non semplice': il punto

Per Orazio Accomando, giornalista sportivo esperto di calciomercato per 'SportMediaset', però, la strada dei rossoneri verso l'ex centravanti di Sturm Graz e Atalanta potrebbe non essere così agevole.
"Per Hojlund, il Milan vorrebbe il prestito, ma il Manchester United intende monetizzare", ha esordito Accomando in un post pubblicato sul suo account ufficiale del popolare social network 'X'.
C'è anche la Roma in caso di cessione di Dovbyk—
"Rapporti buoni tra club ma situazione non semplice anche per incastro di intermediari", ha proseguito Accomando. Il quale, poi, ha rivelato come il Milan abbia una concorrente, sempre in Serie A, nella strada verso Hojlund. "La Roma è in attesa qualora dovesse arrivare un'offerta importante per Artem Dovbyk".
