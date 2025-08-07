Pianeta Milan
Calciomercato Milan, su Hojlund ci sono due problemi e una concorrente

Calciomercato Milan, per Hojlund 'situazione non semplice': il punto
Rasmus Hojlund dal Manchester United al Milan in questa finestra di calciomercato? Possibile, ma non così semplice. Ecco perché
Daniele Triolo 

Il Milan, alla ricerca di un attaccante centrale in questa finestra di calciomercato, ha due obiettivi in testa: uno è Dusan Vlahovic, classe 2000, serbo della Juventus; l'altro è Rasmus Hojlund, classe 2003, danese del Manchester United.

Calciomercato Milan, Hojlund possibile? Non è così facile

Nelle ultime ore sembra che quest'ultimo sia balzato in pole position, tanto che emissari del club di Via Aldo Rossi sarebbero in Inghilterra per trattare con i 'Red Devils' la fattibilità dell'operazione. Con sviluppi possibili già in questo fine settimana.

Per Orazio Accomando, giornalista sportivo esperto di calciomercato per 'SportMediaset', però, la strada dei rossoneri verso l'ex centravanti di Sturm Graz e Atalanta potrebbe non essere così agevole.

"Per Hojlund, il Milan vorrebbe il prestito, ma il Manchester United intende monetizzare", ha esordito Accomando in un post pubblicato sul suo account ufficiale del popolare social network 'X'.

C'è anche la Roma in caso di cessione di Dovbyk

"Rapporti buoni tra club ma situazione non semplice anche per incastro di intermediari", ha proseguito Accomando. Il quale, poi, ha rivelato come il Milan abbia una concorrente, sempre in Serie A, nella strada verso Hojlund. "La Roma è in attesa qualora dovesse arrivare un'offerta importante per Artem Dovbyk".

