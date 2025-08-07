Calciomercato Milan, Hojlund sorpassa Vlahovic: emissari in Inghilterra

Un lavoro preparatorio che potrebbe avere sviluppi decisivi nel fine settimana, quando il Milan sarà prima a Dublino (sabato) e poi a Londra (domenica) per gli ultimi due test pre-campionato contro Leeds United e Chelsea. Ma perché Hojlund e non più Vlahovic? Principalmente per due motivi. Perché il Manchester United è più coperto in avanti rispetto alla Juventus (sta arrivando anche Benjamin Šeško dal RB Lipsia) e perché Hojlund prende 3 milioni di euro netti a stagione di stipendio. Un quarto di quello percepito da Vlahovic.