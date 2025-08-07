Calciomercato Milan, Hojlund sorpassa Vlahovic: emissari in Inghilterra

Pianeta Milan
Rasmus Hojlund passa in vantaggio su Dusan Vlahovic nella corsa a diventare il nuovo numero 9 del Milan in questo calciomercato estivo
Daniele Triolo 

Secondo quanto riferito da 'gazzetta.it' il Milan, alla ricerca di un attaccante centrale in questa finestra di calciomercato, è passato all'atto pratico per Rasmus Hojlund, classe 2003, danese del Manchester United. L'ex Atalanta, di fatto, ha sorpassato Dusan Vlahovic, classe 2000, serbo della Juventus, nella corsa al ruolo di nuovo numero 9 del Diavolo di Massimiliano Allegri.

Per la 'rosea', l’alto coefficiente di gradimento per Vlahovic non era e non è un mistero ma, considerate le grandi complicazioni dell’affare, il Diavolo è tornato a virare con forza su Hojlund. Non solo in termini di strategia, ma, come anticipato, proprio nel pratico. In queste ore, infatti, in Inghilterra emissari del Milan e del Manchester United stanno cercando di capire concretamente i margini di manovra dell'operazione e la possibilità che questa possa andare a buon fine.

Un lavoro preparatorio che potrebbe avere sviluppi decisivi nel fine settimana, quando il Milan sarà prima a Dublino (sabato) e poi a Londra (domenica) per gli ultimi due test pre-campionato contro Leeds United e Chelsea. Ma perché Hojlund e non più Vlahovic? Principalmente per due motivi. Perché il Manchester United è più coperto in avanti rispetto alla Juventus (sta arrivando anche Benjamin Šeško dal RB Lipsia) e perché Hojlund prende 3 milioni di euro netti a stagione di stipendio. Un quarto di quello percepito da Vlahovic.

Il Milan lo vorrebbe in prestito con diritto di riscatto

Il danese, dopo un'annata complicata con i 'Red Devils', tornerebbe volentieri in Italia e ha già fatto sapere di gradire la destinazione rossonera. In che termini arriverebbe? Il Milan spinge per un prestito con diritto di riscatto, che dovrebbe aggirarsi sui 30-35 milioni di euro. Queste potrebbero insomma essere le ore di un’accelerata importante del Diavolo verso Hojlund.

