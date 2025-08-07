Calciomercato Milan, in attacco Vlahovic o Hojlund? Ecco la situazione

Idem Hojlund, per il quale, però, i tempi potrebbero essere più brevi, visto che i 'Red Devils' sono vicini a piazzare il colpo Benjamin Šeško dopo aver già preso Bryan Mbeumo e Matheus Cunha. Insomma, l'ex atalantino è già un esubero, a differenza del serbo e, pertanto, diventa per il Milan un'opzione seria per l'attacco.

Calciomercato Milan, chi arriverà tra Vlahovic e Hojlund? — Secondo la 'rosea', la richiesta per il cartellino di Hojlund - voluto in Inghilterra da Erik ten Hag e ritenuto non indispensabile da Rúben Amorim - si aggira sui 30 milioni di sterline ovvero 34,5 milioni di euro, ma la sensazione è che il prezzo e pure la formula siano ulteriormente trattabili.

Marcus Rashford, per esempio, è andato al Barcellona in prestito con un’opzione d’acquisto da 30 milioni di euro. Ecco, il Milan può puntare a una formula del genere, che, però, lo United adesso non è disposto a concedere perché Hojlund guadagna molto meno di Rashford (3 milioni di euro contro i 13 dell'inglese) e perché ha la speranza di monetizzare il suo addio per finanziare in parte l’operazione Šesko.

I primi contatti del Milan con Hojlund sono stati positivi: è stato bene in Serie A all'Atalanta, tornerebbe volentieri in Italia e la sfida con il Milan lo affascina. C'è, insomma, il sì di massima al trasferimento. Ma, ora, bisognerà vedere cosa vorrà fare il Milan: temporeggerà per per strappare una formula o un prezzo migliori oppure affonderà subito il colpo? Da capire anche in relazione alla situazione di Vlahovic.

La Juve vuole 30 milioni per il serbo. Difficile uno scambio — Più complicata, al momento, perché non solo la 'Vecchia Signora' in attacco non è ancora al completo come il Manchester United, ma anche perché il serbo ha uno stipendio da 12 milioni di euro netti a stagione. Offrendogli 6-7 per la prossima stagione, senza Champions League, il Milan rischierebbe di far saltare il 'banco' del monte-stipendi. Con tutti i calciatori che stanno trattando o che devono trattare il rinnovo che chiederebbero così cifre più alte.

Poi, secondo il quotidiano sportivo nazionale, c'è l'incognita legata al valore del cartellino di Vlahovic. La Juventus, che ha a bilancio l’attaccante per l’ultimo anno a 19,5 milioni di euro, non accetta minusvalenze e ora chiede 30 milioni di euro. Con in rosa Kolo Muani, la cifra è destinata a scendere: è la legge del mercato. Ecco perché alla Continassa sperano che si materializzi un compratore subito.

O che, magari, venga intavolata successivamente una trattativa con uno scambio di cartellini (e conguaglio). Tra i rossoneri piaceva Malick Thiaw, ma la sua valutazione è schizzata sopra quota 30 milioni (lo leggete nelle pagine successive). A Igor Tudor interessa Alexis Saelemaekers che però Massimiliano Allegri ha riportato a Milano perché lo ritiene prezioso. Ismaël Bennacer, Yacine Adli e Samuel Chukwueze in questo momento non scaldano i bianconeri. Insomma le difficoltà ci sono nonostante Allegri e Vlahovic si sentano ancora dopo gli anni insieme a Torino.