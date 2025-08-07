Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN calciomercato news calciomercato Calciomercato Milan, Newcastle su Thiaw: il veto di Allegri, le tre alternative

CALCIOMERCATO MILAN

Calciomercato Milan, Newcastle su Thiaw: il veto di Allegri, le tre alternative

Calciomercato, offerta del Newcastle per Thiaw: la posizione del Milan
Il Newcastle sta provando a strappare Malick Thiaw al Milan in questa finestra di calciomercato. Il giocatore andrebbe pure via, ma ...
Daniele Triolo Redattore 

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, parlando dei movimenti del Milan in questo calciomercato estivo, ha ricordato come nelle ultime ore il Newcastle abbia recapitato ai rossoneri un'offerta ufficiale per acquistare Malick Thiaw. Il difensore centrale tedesco, classe 2001, come si ricorderà era stato praticamente venduto al Como, qualche settimana fa, per 25 milioni di euro: trattativa saltata per il 'no' del giocatore.

Calciomercato Milan, 'no' al Newcastle per Thiaw. Almeno per ora

—  

Ora, però, la situazione di Thiaw è cambiata: nonostante le 'Magpies' abbiano proposto al Milan 30 milioni di euro, il Diavolo ha risposto picche. Questo perché, di base, l'intenzione del Milan adesso è quella di tenere Thiaw, che tante cose buone sta facendo vedere in questo pre-campionato. L'ex Schalke 04 ha impressionato l'allenatore Massimiliano Allegri sin dal primo giorno di ritiro, tanto che il tecnico livornese ha informato la dirigenza sulla volontà di tenerlo con sé.

LEGGI ANCHE

Praticamente scontato, però, che il Newcastle rilanci con una seconda offerta e, per la 'rosea', nel caso in cui dovesse salire intorno ai 40 milioni di euro (visto che lo Schalke 04 vanta il 10% sulla rivendita), a quel punto il Milan potrebbe fare altre valutazioni. Anche in ragione del fatto che, secondo alcuni 'rumors', Thiaw avrebbe già trovato un'intesa con il club inglese per un ricco contratto quadriennale.

Il giocatore avrebbe già un'intesa di massima con le 'Magpies'

—  

LEGGI ANCHE: Calciomercato Milan, un altro colpo a centrocampo: Moncada pensa a lui >>>

Il Milan, secondo il quotidiano sportivo nazionale, ha in mente una possibile contromossa. Ovvero, recapitare, subito, al suo numero 28 una proposta per il rinnovo del suo contratto, attualmente in scadenza il 30 giugno 2027, con uno stipendio ben più consistente degli 800mila euro netti all'anno attualmente percepiti. Se, però, alla fine il trasferimento di Thiaw al Newcastle dovesse convenire a tutti, i rossoneri non si farebbero cogliere impreparati. Occorrerebbe prendere un altro difensore centrale e, in tal caso, occhio ai nomi di Giovanni Leoni (Parma), Pietro Comuzzo (Fiorentina) e Mario Gila (Lazio).

Leggi i
commenti
Calciomercato: tutte
le notizie

© RIPRODUZIONE RISERVATA