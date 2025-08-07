Calciomercato, offerta del Newcastle per Thiaw: la posizione del Milan

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, parlando dei movimenti del Milan in questo calciomercato estivo, ha ricordato come nelle ultime ore il Newcastle abbia recapitato ai rossoneri un'offerta ufficiale per acquistare Malick Thiaw . Il difensore centrale tedesco, classe 2001 , come si ricorderà era stato praticamente venduto al Como , qualche settimana fa, per 25 milioni di euro: trattativa saltata per il 'no' del giocatore.

Calciomercato Milan, 'no' al Newcastle per Thiaw. Almeno per ora

Ora, però, la situazione di Thiaw è cambiata: nonostante le 'Magpies' abbiano proposto al Milan 30 milioni di euro, il Diavolo ha risposto picche. Questo perché, di base, l'intenzione del Milan adesso è quella di tenere Thiaw, che tante cose buone sta facendo vedere in questo pre-campionato. L'ex Schalke 04 ha impressionato l'allenatore Massimiliano Allegri sin dal primo giorno di ritiro, tanto che il tecnico livornese ha informato la dirigenza sulla volontà di tenerlo con sé.