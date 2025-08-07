Calciomercato, offerta del Newcastle per Thiaw: la posizione del Milan

Praticamente scontato, però, che il Newcastle rilanci con una seconda offerta e, per la 'rosea', nel caso in cui dovesse salire intorno ai 40 milioni di euro (visto che lo Schalke 04 vanta il 10% sulla rivendita), a quel punto il Milan potrebbe fare altre valutazioni. Anche in ragione del fatto che, secondo alcuni 'rumors', Thiaw avrebbe già trovato un'intesa con il club inglese per un ricco contratto quadriennale.
Il giocatore avrebbe già un'intesa di massima con le 'Magpies'—
Il Milan, secondo il quotidiano sportivo nazionale, ha in mente una possibile contromossa. Ovvero, recapitare, subito, al suo numero 28 una proposta per il rinnovo del suo contratto, attualmente in scadenza il 30 giugno 2027, con uno stipendio ben più consistente degli 800mila euro netti all'anno attualmente percepiti. Se, però, alla fine il trasferimento di Thiaw al Newcastle dovesse convenire a tutti, i rossoneri non si farebbero cogliere impreparati. Occorrerebbe prendere un altro difensore centrale e, in tal caso, occhio ai nomi di Giovanni Leoni (Parma), Pietro Comuzzo (Fiorentina) e Mario Gila (Lazio).
