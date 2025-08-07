Calciomercato Milan, un altro colpo a centrocampo: Moncada pensa a lui

Manca sempre di meno - soltanto tre, abbondanti, settimane - alla chiusura del calciomercato estivo e il Milan deve ancora completare il suo organico con tasselli importanti. Il club di Via Aldo Rossi dovrà intervenire in ogni reparto per sistemare la rosa da mettere a disposizione dell'allenatore Massimiliano Allegri. Ma il tempo stringe: tra dieci giorni è già tempo di Coppa Italia, il dentro e fuori casalingo contro il Bari e sei giorni più tardi sarà Milan-Cremonese, a 'San Siro', a tenere a battesimo la Serie A 2025-2026 per il Diavolo. PROSSIMA SCHEDA