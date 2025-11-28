Dopo la pesantissima vittoria del derby contro l'Inter di Chivu, il Milan si prepara nuovamente a scendere in campo. Domani sera alle ore 20:45 i rossoneri ospiteranno tra le mura di San Siro la Lazio di Maurizio Sarri, gara valida per la tredicesima giornata di Serie A 2025-2026.
PIANETAMILAN partite probabili formazioni Milan-Lazio, probabili formazioni: ballottaggio in attacco. Bartesaghi favorito su…
PROBABILI FORMAZIONI
Milan-Lazio, probabili formazioni: ballottaggio in attacco. Bartesaghi favorito su…
Milan-Lazio, probabili formazioni: ballottaggio in attacco per Allegri. A sinistra spazio per il giovane Bartesaghi
Il Milan si presenterà al big match con 25 punti al secondo posto in classifica, a sole due lunghezze dalla Roma capolista, mentre i biancocelesti sono fermi a quota 18 punti. Vediamo, quindi, quali possono essere le probabili formazioni del match.
© RIPRODUZIONE RISERVATA