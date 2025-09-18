Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN stagione champions league news e risultati Italia a caccia del 5 posto in Champions League: il ranking UEFA

CHAMPIONS LEAGUE

Italia a caccia del 5 posto in Champions League: il ranking UEFA

Italia a caccia del 5 posto in Champions League: il ranking UEFA
Inizia la corsa all'inserimento del 5 posto in Champions League: la situazione delle italiane nel Ranking UEFA
Alessia Scataglini
Alessia Scataglini

Inizia la corsa all'inserimento del 5 posto in Champions League. Le prime due serate andate in scena hanno già smosso il Ranking. Dopo Juventus, Inter e Atalanta, questa sera tocca al Napoli di Antonio Conte a scendere in campo, che sarà impegnato contro il Manchester City di Guardiola e di Tijjani Reijnders, ex centrocampista del Milan.

Ranking UEFA: partita la caccia al 5 posto in Champions, la situazione dell'Italia

—  

Oltre alla Champions League, la prossima settimana scenderanno in campo anche le squadre che hanno conquistato l'Europa League: per l'Italia scenderanno in campo Roma e Bologna. Il 2 ottobre poi, si passa alla Conference League con la Fiorentina di Pioli. Va ricordato che, il posto extra in campionato, sarà affidato alle due federazioni che avranno il coefficiente più alto delle altre. Ecco, di seguito, la situazione:

LEGGI ANCHE

  • Cipro (3 squadre in corsa su 4) 5.750 punti

  • Danimarca (2 su 4) 5.375

  • Polonia (4 su 4) 4.875

  • Inghilterra (9 su 9) 4.833

  • Portogallo (4 su 5) 4.800

  • Belgio (3 su 5) 4.500

  • Azerbaigian (1 su 4) 4.37

  • Spagna (8 su 8) 4.250

  • Italia (7 su 7) 4.142

  • Germania (7 su 7) 4.000

    • Il contributo delle Italiane nel ranking (29.000 punti totali):

  • Inter 8.000

  • Juventus 7.000

  • Napoli 6.000

  • Atalanta 6.000

  • Fiorentina 2.000

  • Roma e Bologna 0

    • LEGGI ANCHE: Milan, il calciomercato non finisce mai: sotto con 3 rinnovi chiave. Poi ... >>>

    Nella tabella del ranking quinquennale, invece, tra le big di Serie A al terzo posto troviamo l'Inter (115.250 punti). al 12esimo posto e al 17esimo troviamo Roma e Atalanta ( 83.500 - 71.000). Le altre italiane, invece si sono posizionate più in basso: il Milan al 21esimo posto (66.000), Fiorentina 23esimo posto (64.500), Juventus 28esimo posto (60.250), Lazio al 31esimo posto (59.000), Napoli al 33esimo posto (57.000) e Bologna al 98esimo posto (17.017)

    Leggi anche
    Milan, Ibrahimovic a sorpresa a Montecarlo: ospite per i sorteggi? | VIDEO
    Milan, ti ricordi di Krunic? Che doppietta in Champions League!

    © RIPRODUZIONE RISERVATA