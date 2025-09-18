Italia a caccia del 5 posto in Champions League: il ranking UEFA

Il contributo delle Italiane nel ranking (29.000 punti totali):
Nella tabella del ranking quinquennale, invece, tra le big di Serie A al terzo posto troviamo l'Inter (115.250 punti). al 12esimo posto e al 17esimo troviamo Roma e Atalanta ( 83.500 - 71.000). Le altre italiane, invece si sono posizionate più in basso: il Milan al 21esimo posto (66.000), Fiorentina 23esimo posto (64.500), Juventus 28esimo posto (60.250), Lazio al 31esimo posto (59.000), Napoli al 33esimo posto (57.000) e Bologna al 98esimo posto (17.017)
