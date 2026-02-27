Verso Cremonese-Milan, Apolloni: 'Grigiorossi senza gli equilibri inziali'

Sui grigiorossi e le altre squadre impegnate nella lotta retrocessione ha poi aggiunto: "La Cremonese è la più pericolante. Il suo obiettivo però era quello di salvarsi, non vorrei si sia persa dopo essere andata a metà classifica. Torino anche in difficoltà, ma anche il Parma, anche se è a 32 punti, è lì. Cuesta è arrivato con tanta diffidenza, non avendo mai allenato, soprattutto in Italia. Cherubini ci ha visto lungo, è preparato a livello tattico e ha capito subito che andava fatta bene la fase difensiva. Ha mentalizzato tutti i giocatori nel fare la fase difensiva, compresi gli attaccanti. E' un po' carente nella fase offensiva".