Verso Cremonese-Milan, Apolloni: 'Grigiorossi senza gli equilibri inziali'

L'ex calciatore Luigi Apolloni, intervenuto a 'Maracanà', ha parlato dei prossimi avversari del Milan, vale a dire la Cremonese di Nicola
Luigi Apolloni, ex difensore di Parma e Verona tra le altre, si è espresso sulla lotta retrocessione durante 'Maracanà', in onda su 'TMW Radio'. In particolare, l'allenatore si è soffermato sulla Cremonese di Davide Nicola, prossimi avversari del Milan in campionato. Ecco, dunque, le sue parole sui grigiorossi e sulle altre squadre che stanno lottando per non retrocedere.

"Il trend della Cremonese, che era partita alla grande, è negativo. La rosa però è buona, Nicola è molto preparato, ma è in una fase dove non riesce più a trovare gli equilibri dell'inizio di campionato. Fa fatica a capire quale sarà il suo campionato. La Fiorentina ha qualità enormi, Vanoli è stato bravo a riuscire e a rimentalizzare una squadra che era partita con altri obiettivi. Ha fatto capire ai giocatori che devono solo salvarsi, e le qualità stanno venendo fuori.

Sui grigiorossi e le altre squadre impegnate nella lotta retrocessione ha poi aggiunto: "La Cremonese è la più pericolante. Il suo obiettivo però era quello di salvarsi, non vorrei si sia persa dopo essere andata a metà classifica. Torino anche in difficoltà, ma anche il Parma, anche se è a 32 punti, è lì. Cuesta è arrivato con tanta diffidenza, non avendo mai allenato, soprattutto in Italia. Cherubini ci ha visto lungo, è preparato a livello tattico e ha capito subito che andava fatta bene la fase difensiva. Ha mentalizzato tutti i giocatori nel fare la fase difensiva, compresi gli attaccanti. E' un po' carente nella fase offensiva".

