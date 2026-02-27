La cantante Laura Pausini è la co-conduttrice del Festival di Sanremo 2026. Dal palco ha ribadito il suo amore per il Milan e non solo. Un messaggio anche per Ancelotti

Emiliano Guadagnoli Redattore 27 febbraio 2026 (modifica il 27 febbraio 2026 | 15:06)

Si parla anche di Milan durante il Festival di Sanremo 2026. La cantante e co-conduttrice Laura Pausini ha ribadito il proprio amore per il club rossonero. Interrogata dal comico Ubaldo Pantani nelle vesti di Lapo Elkann, ha risposto così alla domanda "Tu invece tifi per il Milan, giusto?". "Si, cuore rossonero, sempre". La Pausini ha voluto mandare anche un messaggio e un saluto all'ex allenatore rossonero Carlo Ancelotti al momento commissario tecnico del Brasile: "Ieri mi ha scritto Carlo Ancelotti, che vorrei salutare, siccome è stato un grande e ci sta guardando dal Brasile".

Un bel momento. Lo scorso anno la Pausini aveva festeggiato la vittoria del Milan nel derby contro l'Inter nella finale della Supercoppa Italiana con questo messaggio sui social: "La mia squadra ha vinto la Supercoppa ottava supercoppa italiana. Volevo salutare mio babbo, Fabio Coppini, Ernesto Lopez, Biagio Antonacci e Riccardo Milani. E godere con Lazza, mio cugino Simone Milanino Zardi, il Milan Club di Faenza e il nostro capitano Calabria, Theo Hernandez e tutta la squadra".