"Dal Milan mi aspetto qualcosa di più, soprattutto nei primi tempi". Parla così il giornalista Fabio Caressa del Milan nel suo video settimanale su 'YouTube': "Io mi aspetterei dal Milan ogni tanto un primo tempo dirompente, invece la squadra sembra quasi regalarli i primi tempi, o comunque giocarli con razionalità perché tanto dal 60esimo in poi le partite le sblocca".
Caressa sul Milan: "Mi aspetto qualcosa di più nei primi tempi"
Il giornalista Fabio Caressa ha parlato anche del Milan nel suo video settimanale su 'YouTube'. Ecco il suo pensiero sui rossoneri
Cressa continua con la sua analisi sul Diavolo: "Poi non è tanto così con le piccole. Anche qui un po' di dimensione di sogno in più, un po' di ardore in più, un po' più di coraggio forse, di gettare il cuore oltre l'ostacolo e non pensare al secondo posto o al vantaggio sulla quinta. Ma è giusto accontentarsi? O è il calcio è anche una dimensione sogno?". Il Milan è pronto a tornare in campo domenica contro la Cremonese. Partita di campionato che precedere il derby importantissimo contro l'Inter.
