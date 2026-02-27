Caressa sul Milan: “Mi aspetto qualcosa di più nei primi tempi”

Cressa continua con la sua analisi sul Diavolo: "Poi non è tanto così con le piccole. Anche qui un po' di dimensione di sogno in più, un po' di ardore in più, un po' più di coraggio forse, di gettare il cuore oltre l'ostacolo e non pensare al secondo posto o al vantaggio sulla quinta. Ma è giusto accontentarsi? O è il calcio è anche una dimensione sogno?". Il Milan è pronto a tornare in campo domenica contro la Cremonese. Partita di campionato che precedere il derby importantissimo contro l'Inter.