Milan, Caressa: “Ecco che cosa può dare Rabiot ai rossoneri”

Il calciomercato del Milan si è chiuso con due colpi last minute: David Odogu in difesa e Adrien Rabiot a centrocampo. Quest'ultimo è stata una richiesta esplicita di Massimiliano Allegri alla dirigenza. Il tecnico livornese ha già allenato la mezzala francese nella sua seconda esperienza alla Juventus e lo ha sempre considerato un giocatore perfetto per la sua idea di calcio. Rabiot, infatti, è quella mezzala fisica, capace di incidere in zona gol, che un po' mancava alla mediana rossonera. Solo Loftus-Cheek, in parte, ha caratteristiche simili, ma è anche nota la sua precarietà a livello fisico. Ecco dunque che il francese potrà essere un tassello molto importante per il nuovo Milan. Proprio di lui ha parlato Fabio Caressa - famoso giornalista di Sky Sport - all'interno di un video sul suo canale YouTube. Di seguito, si riportano le sue parole.